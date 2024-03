Toto sú najhoršie hodnotené slovenské filmy všetkých čias. Hrá v nich Ján Koleník aj Zuzana Plačková

Príbeh o zmarených zásnubách či rozprávajúcom drakovi. Tieto slovenské filmy sa nevyhli diváckej kritike.

Server ČSFD často vydáva rebríčky, ktoré odhaľujú to najlepšie a najhoršie z českej či slovenskej tvorby. Poradie filmov a seriálov závisí od hlasov nadšených alebo sklamaných divákov. Tentoraz sme si pre teba pripravili tie najhoršie hodnotené slovenské filmy, ktoré boli kedy natočené. Súhlasíš s výberom?

5. miesto: Cinka Panna

Hodnotenie divákov: 21,6%

Slovensko-maďarský film rozpráva príbeh o slávnej rómskej huslistke žijúcej v 18. storočí. Cinka Panna pôsobila medzi šľachtou, kde vystupovala s rómskou komunitou, v ktorej vyrastala. Kvôli miestnej tradícii musela uzavrieť manželstvo za peniaze, no sama túžila po kariérnom úspechu v povolaní, ktoré dovtedy vykonávali prevažne muži. V oboch rozdielnych svetoch bojovala o uznanie – profesionálne či osobné.

Herečku hrajúcu hlavnú postavu opísali používatelia ako sympatickú, kritiku však dostal zvyšok obsadenia. Tí vraj „nemajú čo ponúknuť,“ samotný príbeh je podľa nich „miestami čistá trapošina bez kúska lepšieho deja, zbytočný a prázdny film,“ napísal jeden z nespokojných divákov.

4. miesto: Tak fajn

Hodnotenie divákov: 20,6%

Komédia z roku 2012 sa sústreďuje na nepodarenú dovolenku. Partneri sa vyberú na romantickú cestu do obľúbeného slovenského letoviska – Chorvátska, kde muž plánuje svoju priateľku požiadať o ruku. Idylku však prekazí ich kamarát, ktorý im chce zásnuby zorganizovať. Veci mu však nejdú podľa plánov. Vo filme si okrem Mariána Labudu mladšieho zahrala aj Zuzana Strausz Plačková.

3. miesto: Fontána pre Zuzanu 3

Hodnotenie divákov: 16,8%

Obľúbená Zuzana je tentokrát v Afrike – snaží sa zachrániť kamaráta pred nechcenou svadbou. Blondínka do exotiky prichádza so ženíchom ako alibi, prečo sa dvojica nemôže vziať. Muž svoju nastávajúcu totiž pozná už od detstva, no nemiluje ju. Nevinný plán sa však komplikuje a nevesta sa mení k nepoznaniu. Na filmovej hudbe sa podieľali Vašo Patejdl a Jožo Ráž.

„Jednoznačne najslabší diel série. Tvorcovia sa dopustili niekoľkých neskutočných prešľapov,“ píše užívateľ na serveri. „Vôbec ma to neoslovilo. Šedá paneláková nuda,“ priznáva ďalší.

2. miesto: Immortalitas

Hodnotenie divákov: 12,7%

Dobrodružný sci-fi príbeh o Adamovi bojujúcom v 2. svetovej vojne, ktorý zapredáva dušu Diablovi v snahe ochrániť svoju rodinu. Hlavná postava v podaní Pavla Višňovského sa tak stáva nesmrteľnou a túži po pomste. Dej sa odohráva v roku 2025 a svet je úplne iný, ako ho Adam poznal.

1. miesto: Keď draka bolí hlava

Hodnotenie divákov: 12,4%

Príbeh definitívne najhoršie hodnoteného filmu je o súrodencoch, ktorí trávia prázdniny u starých rodičov v rodinnej kováčskej dielni vytesanej do Dračej skaly. V tej zároveň pracuje aj dvojhlavý drak Čmoudík. Jednu noc, keď sa deti rozhodnú pri tvorovi prespať, sa im na stene jaskyne zobrazí stará mapa a drak začne rozprávať zaujímavý príbeh o dračom kráľovstve.

Keďže film je z českej aj slovenskej produkcie, každá z Čmoudíkových hláv rozpráva iným jazykom. V príbehu stvárnili babičku a dedka Kamila Magálová a Karel Gott, ktorí na počudovanie divákov tiež rozprávali opačnými jazykmi. „Neviem celkom posúdiť češtinu Magálovej, ale tá slovenčina od Káju nebola vôbec božská, ale úplne hrozná a ťažko zrozumiteľná. Deti jej, myslím, nemohli rozumieť vôbec, ani tie české ani slovenské,“ vyjadril sa divák.

„Na dovŕšenie skazy má film desných 100 minút, aby sa do neho zmestilo čo najviac absurdít hraných, trikových, hudobných, jazykových alebo aj animovaných,“ dodal užívateľ. V najhoršie hodnotenom filme si zahral aj Ján Koleník či Zuzana Mauréry.