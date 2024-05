30 Seconds to Mars: Ich odvážny BDSM videoklip zakázali televízie a čelili 30-miliónovej žalobe

Americká kapela sa v máji vráti na Slovensko. Bratia Jared a Shannon Letovci vystúpia v bratislavskej Tipos Aréne.

Je až neuveriteľné, že Jared Leto založil spolu s bratom Shannonom kapelu Thirty Seconds to Mars už v roku 1998. Hoci sa v skupine vystriedalo počas vyše dvoch dekád niekoľko hudobníkov, v súčasnosti koncertujú bratia opäť len vo dvojici.

V septembri vydali v poradí šiesty štúdiový album It's the End of the World but It's a Beautiful Day a v rámci svetového turné na podporu albumu sa zastavia aj na Slovensku. V piatok 10. mája sa vrátia do Tipos Arény, teda na Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, kde už vystúpili v roku 2018.

Ak zopakujú veľkolepú šou spred šiestich rokov, prípadne ju ešte prekonajú, máš sa skutočne na čo tešiť. Pri tejto príležitosti sme pre teba pripravili najväčšie zaujímavosti o kapele. Dozvieš sa viac o názve kapely, jej tvorbe, koncepte aj celkom výraznom žánrovom prerode.

Každý deň iný názov

V roku 2005 frontman Jared Leto pre Ink19 priblížil, čím sa s bratom inšpirovali pri vymýšľaní názvu kapely. Symbolizuje túžbu objavovať nové veci a hľadať v nich hlbšie porozumenie či skúšanie nových možností. Ide vraj o referenciu na preklad starého vzácneho rukopisu s názvom Argus Apacase.

„Je to istá metafora budúcnosti... Náš názov odkazuje na to, ako sa neustále približujeme k niečomu, čo nie je hmatateľné a uchopiteľné,“ prezradil Leto. Podľa jeho slov je názov zaujímavý aj z toho hľadiska, že Mars bol rímsky boh vojny. Ďalej priznal, že v začiatkoch kapela vystupovala každý deň s iným názvom, napríklad Boiled Hard, Boiled Egg, Boiled Cabbage, alebo jednoducho Boiled Boiled.

Od metalu k popu

Súčasná popová tvorba kapely je diametrálne odlišná od ranných albumov, ktoré zdobili najmä skreslené gitary a ťažké riffy, ponuré, temné, až znepokojivé, melódie prelínané elektronickými prvkami. Nehovoriac o výraznom rockovom prejave Leta s občasným screamom či jeho temných, apokalyptických textoch plných filozofie a metafor.

Kritici ich hudbu označovali dokonca ako alternatívny alebo progresívny metal (aj keď praví fanúšikovia tohto žánru by ich za to najskôr vysmiali). Rozdielna dnes nie je len hudba kapely, ale aj imidž frontmana. Leto kedysi nosil dlhú „emo ofinu“, červeno-čierne outfity a jeho oči zvýrazňovali čierne linky (neskôr to zmenil na ružové číro s vyholenými bokmi), dnes s dlhými vlasmi a hustou bradou vyzerá ako Ježiš Kristus.

Súdny spor o 30 miliónov

Ako píše Business Insider, v roku 2008 kapelu zažalovala nahrávacia spoločnosť Virgin EMI Records a požadovala od nej 30 miliónov dolárov. Dôvodom bolo odstúpenie od zmluvy a nedodanie tretieho albumu (30STM sa EMI upísali na vyhotovenie celkovo piatich albumov).