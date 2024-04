Ďalšia historická nepresnosť v seriáli Dunaj, k vašim službám: Diváci si všimli chybné detaily z omše

Seriál znázorňuje obdobie, v ktorom sa v Bratislave otvoril prvý obchodný dom. Nepresné detaily z histórie nám potvrdil aj kňaz.

Obľúbený seriál Dunaj, k vašim službám je jeden z najsledovanejších seriálov vôbec z dielne televízie Markíza. Niet preto divu, že si diváci všímajú každý detail. Po poslednom „historickom prehrešku“ s gramofónom si všimli ďalšiu nepresnosť z omše.

Seriál totiž znázorňuje obdobie, keď sa v Bratislave otvoril prvý obchodný dom Dunaj. Datuje sa to do 40. rokov minulého storočia. Diváci vypichli niekoľko detailov.

Napríklad scéna z kostola, kde sa slúžila omša, nie je vraj historicky správna, pretože kňaz slúžiaci omšu je otočený tvárou k ľuďom a rozpráva po slovensky. Až do roku 1963 sa však omše slúžili výlučne v latinskom jazyku a kňaz bol chrbtom k ľudu. Zmenilo sa to až neskôr, v období 2. vatikánského koncilu, informácie nám potvrdil aj kňaz Tomáš Krampl.

Ďalší detail si všimli diváci v pozdrave. Koniec bohoslužby kňaz ukončil slovami: „Choďte v mene Božom.“ V tej dobe sa však spravidla používalo slovo „iďte“ z latinského – Ite missa est. Slovo „choďte“ sa začalo používať až po roku 1970, teda o 30 rokov neskôr.

„Samozrejme, sú to drobnosti, no ak chcú tvorcovia seriálu Dunaj byť hodnoverní aj v detailoch, tak to má zmysel. Oku pozorného diváka nič neujde,“ okomentoval to Tomáš Krampl.