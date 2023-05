KVÍZ: Kto je slovenským kráľom Tiktoku a koľko sekúnd môže mať reelsko? Zisti, čo vieš o svete influencerov

Myslíš, že máš sociálne siete v malíčku a vyznáš sa vo svete influencer marketingu? Náš kvíz ti ukáže, že to vôbec nie je také jednoduché.

Reklamný svet ovládli kráľovné a králi internetu. Influenceri sa stali tvorcami silnej reklamy, ktorá ovplyvňuje nákupné správanie ľudí.

Ľudia trávia na sociálnych sieťach v priemere 3 hodiny denne. Sú to práve sociálne siete, kde nachádzajú nové produkty či služby. Deje sa to prostredníctvom influencer marketingu, ktorý využíva vplyv vplyvných osobností na propagáciu značky. Influencer vo svojom príspevku odprezentuje produkt či službu, vďaka čomu sa značka dostane do povedomia širokej skupiny ľudí, ktorí o ňu následne prejavia záujem.

Fanúšikovia veria svojim influencerom, stotožňujú sa s ich názormi a hodnotami a práve na tom stojí úspech moderného influencer marketingu.

Odhadované celosvetové investície do influencer marketingu činili v roku 2022 viac ako 16 miliárd dolárov. Tieto čísla neustále rastú. Štatistiky potvrdzujú, že väčšina používateľov sociálnych sietí sa pri nákupe rozhoduje predovšetkým na základe odporúčaní obľúbeného influencera. Aj to je dôvod, prečo je influencer marketing čoraz populárnejší nielen vo svete, ale aj na Slovensku, kde ho využívajú veľké firmy aj menšie značky.

