Nicolas Cage si vraj pamätá, keď bol ešte v maternici: Videl som tváre v tme a cítil vibrácie hlasov

Nicolas Cage odpovedal na otázky o živote a smrti a o prvej spomienke, ktorú si pamätá.

Nicolas Cage sa zastavil v Late Night Talk Show Stephena Colberta, kde odpovedal na množstvo rôznych otázok. Colbert sa ho spýtal, aká je jeho najstaršia spomienka. Cage prekvapil moderátora aj divákov tým, že si možno pamätá časy, keď bol ešte v maternici.

„Viem, že to znie príliš šialene, a neviem, či je to skutočné alebo nie, ale niekedy sa mi zdá, že si pamätám, keď som bol ešte v maternici. Cítim, akoby som videl tváre v tme alebo niečo podobné. Viem, že to znie veľmi abstraktne, ale zdá sa mi, že sa to stalo. Pravdepodobne to boli vibrácie hlasov, ktoré sa ku mne dostávali.“

Nicolas Cage poskytol viaceré zaujímavé, vtipné a hlboké myšlienky, takže sa oplatí pozrieť si celé interview. Ak máš Cagea rád, mal by si zájsť do kina na film Renfield. Ten má veľa chýb, ale Cage je vo filme úžasný.