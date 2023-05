Conor McGregor a box bez rukavíc? Hviezda UFC dorazila na turnaj a postavila sa s pásom šampióna do ringu

Box bez rukavíc v posledných rokoch zaznamenal výrazný rast. Fanúšikom už je aj Conor McGregor.

Americká organizácia Bare Knuckle Fighting Championship, ktorá sa zameriava na boxerské zápasy bez rukavíc, cez víkend usporiadala svoj ďalší turnaj. Na akcii sa predstavilo hneď niekoľko známych mien, nečakaným hosťom galavečera sa však stal hviezdny zápasník UFC Conor McGregor, ktorý dokonca vkráčal do ringu a stál tvárou v tvár bojovníkovi Mikeovi Perrymu, s ktorým si vymenil niekoľko slov. Informuje o tom server MMA Fighting.





McGregor na akcii najskôr sledoval hlavný predzápas večera, v ktorom proti sebe stáli jeho bývalí rivali z UFC Chad Mendes a Eddie Alvarez. V hlavnom zápase sa potom predstavil práve Mike Perry, ktorý v druhom kole ukončil Luka Rockholda a pripísal si už tretiu výhru v boxe bez rukavíc. Svoju pozornosť potom Perry obrátil práve na McGregora a povedal si o stare down s írskou hviezdou.

Bývalý dvojnásobný šampión UFC do ringu nakráčal s opaskom organizácie BKFC prehodeným cez rameno. S Perrym si vymenil pár slov a potom obaja zapózovali fotografom. Video z ich stretnutia organizácia zdieľala na sociálnych sieťach.

Ako McGregor neskôr povedal, akcia v Colorade sa mu páčila. „Musel som sem doraziť. Sadol som na lietadlo a letel priamo sem. Nechcel som si to nechať ujsť a nesklamalo ma to. Všetci zápasníci, ktorí vstúpili do ringu, sú skutoční bojovníci a zaslúžia si rešpekt,“ povedal Ír.

McGregor má podpísanú zmluvu s UFC, kde aktuálne pôsobí ako tréner v rámci šou The Ultimate Fighter a v druhej polovici roka by sa mal vrátiť po rokoch do klietky. Zápasy bez rukavíc sa mu však rozhodne páčia. „Bavilo by ma to. Som tu prvýkrát a už mám pás,“ vyhlásil.