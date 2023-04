Pavol prerazil vo svete ako florista. Robil dekorácie do filmov s Johnnym Deppom či Bradom Pittom aj pre kráľovskú rodinu

Pavol Onder začal v slovenských kvetinárstvach a po odchode do zahraničia sa zaradil medzi svetovú elitu floristov. Pripravoval dekorácie pre aristokratov, kapelu U2 alebo pre filmy, v ktorých hral Brad Pitt alebo Johnny Depp.

Pavol Onder chcel byť pôvodne hercom alebo archeológom, no nakoniec ho to zavialo k floristike. Z práce v slovenských kvetinárstvach sa však posunul medzi svetovú elitu a získal klientov medzi celebritami, aristokratmi a štátnikmi. Pripravoval dekorácie pre anglickú kráľovnú, kapelu U2 aj filmy, v ktorých hral Brad Pitt alebo Johnny Depp.

Pavol Onder sa venuje kvetinovým aranžmánom a má klientelu po celom svete. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran



Cestuje po celom svete, kde vytvára dekorácie, na ktoré sú potrebné tony kvetov a stoja desiatky tisíc eur. „Bavia ma fotenia kampaní pre veľké módne domy, naposledy som spolupracoval so značkou Gucci. Okrem nich mám zákazky aj od hollywoodskych filmárov, robil som napríklad na filmoch Into the Woods a The Counselor,“ prezrádza v rozhovore.

Ako by si vysvetlil, čo je tvojou prácou a v čom je špecifická?

Nie som klasický florista, venujem sa skôr kvetinovej výzdobe na rôzne zaujímavé podujatia, či už pre štátnikov, alebo aristokratov, a tiež dekoráciám na módne fotenia. Rovnako pripravujem aj dekorácie do filmov. Nejde teda o nejaké malé kytice, ale skôr o výzdoby, na ktorých vytvorenie potrebujem doslova tony kvetov.

Ľudia síce vidia hotovú výzdobu, ale nevedia, že jej vytvoreniu predchádzajú mesiace plánovania a dokonalej logistiky.



Je to rôzne, ale robil som napríklad dekorácie na pohreb významného duchovného náboženstva sikhizmus. Pán zjavne miloval kvety, lebo celá výzdoba bola veľmi pompézna a pri jej vytváraní som použil obrovské množstvo orchideí. Predtým som si myslel, že ľudia vyznávajúci sikhizmus žijú v skromnosti, ale pri tomto pohrebe som pochopil, že asi to tak úplne nebude.



Ako prebieha vytvorenie takejto obrovskej dekorácie?

Vo väčšine prípadov je celkové plánovanie na mne. Ľudia síce vidia hotovú výzdobu, no nevedia, že jej vytvoreniu predchádzajú mesiace plánovania dokonalej logistiky. Občas sa mi stane, že niektoré veci treba naplánovať rýchlo, a tak mám na to, čo zvyčajne plánujem, tri-štyri mesiace, možno dva týždne. Keďže cestujem po celom svete a pomaly každú zákazku mám v inej krajine, musím si vždy zabezpečiť pomocný tím na mieste a dovoz obrovského množstva kvetov.

Florista Pavol Onder mal niekoľko zákaziek aj od britskej kráľovskej rodiny. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran



Ako sa vieš spoľahnúť na to, že ak budeš pripravovať svadbu napríklad v Turecku, z opačnej strany sveta ti prídu plné autá kvetov?