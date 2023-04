15 produktov pre dokonalú očnú linku a prirodzený glow podľa Naty Kerny

Nádherné, mierne dymové líčenie s rozžiarenou pleťou.

V ďalšom dieli Make up & Gossip si profesionálna vizážistka Linda Gunišová pozvala influencerku Naty Kerny. Popri rozhovoroch o živote a influencingu sa s tebou podelia o profi tipy na líčenie. Toto sú všetky produkty, ktoré použili pre dokonalú očnú linku a prirodzene vyzerajúcu rozjasnenú pleť.

Ceny sú aktuálne v čase písania článku, zľavy sme nebrali do úvahy. Pri produktoch, ktoré nezoženieš na Slovensku, sme pridali informáciu, v ktorej drogérii sme cenovku našli. Všetky produkty z nášho seriálu Make-up & Gossip, ale aj viac článkov o mejkape a tipy na dobré značky nájdeš na Refresheri v sekcii Make-up.

Essence zmatňujúce papieriky

Naty si do štúdia doniesla limitovanú edíciu balenia, no zmatňujúce papieriky v klasickom obale zoženieš prakticky v každej drogérii. Papieriky po priložení ku pokožke odsajú nadbytočný maz bez toho, aby narušili mejkap. Spolu s Lindou ich použili aj pred mejkapom, aby odsali nadbytočný krém, ktorý sa nevsiakol do pokožky.

Cena: okolo 2 €

Zdroj: essence

Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base

Krémová podkladová báza s vitamínmi pripraví pleť na ďalšie produkty. Okrem toho kožu vyživuje a zanecháva ju veľmi jemnú na dotyk aj na pohľad. Produkt je vhodný aj pre mastnú pleť a predlžuje životnosť mejkapu.

Značka ponúka aj očný primer z rovnakej línie, ktorý je ideálny pod očné tiene. Farby sú na ňom výraznejšie, produkt lepšie lepí a drží na viečku a je to veľmi nápomocné aj pri práci s trblietkami.

Cena: 60 € za produkt na tvár, 36 € za produkt na očné okolie

Zdroj: Bobbi Brown

Ceruzky na oči: RMS Beauty a YSL

Vo videu použili Naty a Linda dve rôzne ceruzky na oči. Ide o kajalové produkty, s ktorými sa dobre pracuje a dajú sa vytieňovať. Sú vhodné aj na precíznu prácu pozdĺž línie rias, len nezabudni ceruzku zastrúhať.

Využiť môžeš Straight Line Kohl Pencil od značky RMS Beauty. Má krémovú textúru a intenzívne čiernu farbu. Prípadne siahni po ceruzke od Yves Saint Laurent s názvom Dessin Du Regard Waterproof Eyeliner Pencil. Je to vodeodolná formula, ktorá sa hodí na obkreslenie línie vnútorných viečok, odolá klipkaniu a slzám. Pre efekt, aký dosiahli baby vo videu, nanes ceruzku na vnútornú hranu na dolnom aj hornom viečku.

Cena za RMS Beauty: 30 € v českej Sephore

Cena za YSL: okolo 30 €

Zdroj: YSL

Zdroj: rms beauty

ShiseidoSynchro Skin Radiant Lifting Foundation

Tento mejkap má rozjasňujúci efekt a pridanú slnečnú ochranu. Napriek ľahkej textúre ponúka stredné až vysoké krytie, odoláva otieraniu či potu a neusádza sa vo vráskach a záhyboch. Je mierne hydratujúci a obsahuje aj svetlo odrážajúce čiastočky, vďaka ktorým pleť vyzerá hladšie.

Cena: okolo 46 €

Zdroj: Shiseido

Bronzer REFY

Krémový bronzer ti vyčaruje prirodzené opálenie na tých správnych miestach. Dobre sa s ním pracuje, dá sa vrstviť a má prirodzený, zamatový finiš.

Cena: 18 libier v britskej Sephore

Zdroj: REFY

Tiene na oči

Keďže hviezdou tohto mejkapu je čierna ceruzka, Naty siahla po prirodzenom hnedastom odtieni len z toho dôvodu, aby si zapudrovala viečko. Vďaka tomu sa jej počas dňa nebudú na viečku robiť ryhy, v ktorých sa usadil mejkap. Zvoľ si akýkoľvek odtieň, ktorý bude na tvojej pokožke pôsobiť prirodzene.

Tmavším tieňom a hustejším, kratším a plochým štetcom potom pridaj farby pozdĺž mihalníc. Nemusí to byť precízna linka, pokojne ju roztri do stratena. Pre techniku si pozri video nižšie. Naty zvolila tiene z palety Naked Robin značky Urban Decay.

Cena: okolo 50 €

Zdroj: Urban Decay

YSL primer a špirála na riasy

Mihalnice si Naty zvýrazňuje dvoma produktami ikonickej značky YSL. Primer je priesvitný, no pridáva dĺžku a objem. Okrem toho, vďaka nemu špirála lepšie drží.

Klasická špirála má výraznú čiernu farbu a mihalnice vytočí aj predĺži. Odoláva rozmazaniu, výsledkom je dramatický pohľad, ktorému nikto neuhne.

Cena za primer: 31 libier v britskom e-shope

Cena za špirálu: 41 €

Zdroj: YSL

Zdroj: YSL

Dipbrow pomáda na obočie Anastasia Beverly Hills

Ikonická značka, ktorá má nás a aj všetky naše obočia v hrsti už dekádu. ABH má v ponuke pomádu, ktorá je hustá a krémová, obočie dokreslí a aj mierne zafixuje. S vhodným štetcom vieš nakresliť aj tenké línie, ktoré vyzerajú ako chĺpky, a vyčarovať tak aj z jemného obočia výrazné „instagramerské“.

Cena: 26 €

Ak chceš ušetriť, vybrali sme najlepšie produkty na obočie z drogérie, ktoré ťa nezruinujú a zároveň svoju robotu robia dobre. Nájdeš tam aj náhradu za ABH.

Zdroj: Anastasia Beverly Hills

Lícenka MAC Extra Dimension

Táto lícenka sľubuje žiarivé a zdravo zafarbené líčka. Má krémovú textúru, ľahko sa rozotiera, ale zasychá ako púder a má zamatový finiš. Okrem farby dodá aj správne množstvo lesku.

Cena: 29 €

Zdroj: MAC Cosmetics

RMS Beauty rozžiarujúci primer

Master Radiance Base je krémový primer, ktorý však robí taký brutálny lesk, že ho Naty odporúča použiť namiesto krémového rozjasňovača. Okrem toho však zahladí nerovný povrch pokožky a zjemňuje textúru. Má jemne penovú nadýchanú textúru, použiť sa dá ako primer, primiešať do mejkapu alebo samostatne ako rozjasňovač.

Cena: 40 dolárov v e-shope značky

Zdroj: rms beauty

MAC Kontúrovacia ceruzka na pery

Značka MAC sa teší veľkej popularite a jej produkty na pery sú dávno ikonické. Táto ceruzka na pery je určená na tvarovanie, orámovanie a vyplnenie pier. Má krémovú textúru a množstvo odtieňov. Naty použila odtieň Stripdown.

Cena: 19 €

Zdroj: MAC Cosmetics

Maybelline lesk na pery

Na záver pridaj ešte lesk na pery. Tento Lifter Gloss od Maybelline je veľmi žiarivý a silne pigmentovaný. Obsahuje kyselinu hyalurónovú, pery hydratuje a dosiahneš s ním efekt plnších pier.

Cena: 7,25 €

Zdroj: Maybelline

Celý postup toho, ako si vytvoriť look ako Naty Kerny, ale aj pikošky o jej súkromí alebo jej pocity z plastiky nosa, ktorú absolvovala, nájdeš vo videu nižšie.