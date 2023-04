Záhadný hráč Premier League vydal debutovú rapovú skladbu. Uhádneš, o koho ide?

Máme na scéne novú rapovú hviezdu? Interpret, ktorý sa na Instagrame označil ako „raper doma, futbalista na ihrisku“, vydal debutovú skladbu s názvom Thrill a všetkých fanúšikov dostal do vytrženia. Kto sa skrýva za luxusnou maskou a pseudonymom Dide?

Záhadná hviezda Premier League v priebehu viac ako troch minút naplno predviedla svoje lyrické zručnosti a ľudia na sociálnych sieťach špekulujú, o koho by mohlo ísť aj na základe jednotlivých úryvkov z textu.

V množstve komentárov fanúšikovia tipujú, že ide o hráča tímu Arsenal FC, pričom najčastejšie zaznievajú mená Eddie Nketiah a Reiss Nelson. Nahráva tomu fakt, že videoklip sa odohráva v Londýne a v texte sú verše ako „môj tím zostáva víťazný“ a „každý zápas je ako finále“ – čo naznačuje, že môže ísť o niektorú z mladých hviezd kanonierov, ktorí sa snažia získať prvý majstrovský titul v Premier League od sezóny 2003/2004, keď triumfovali bez jedinej prehry.

Ďalší poukazujú na to, že Dide je anagramom mena Eddie a nie je pochýb o tom, že záhadnou rapovou hviezdou je práve čoskoro 24-ročný Nketiah. Objavili sa aj názory, že mužom v maske by skutočne mohol byť útočník tímu Crystal Palace Wilfried Zaha či krídelník Noni Madueke z Chelsea FC.

Záhadný umelec sa v texte skladby ponoril hlboko do svojho ponurého emocionálneho rozpoloženia a vnútorných bojov, ktoré skrýva pred verejnosťou. Okrem toho v úžasných detailoch skúma vlastnú identitu, nerovnosť z rôznych uhlov a modernú spoločnosť. Lyricky, rytmicky a frázovo ide o veľmi podarenú záležitosť, ktorú sme zaradili do svojho playlistu.

Čo ďalej? Dide stále neodhalil svoju pravú identitu, takže fanúšikovia budú musieť zatiaľ len hádať, kým maska nezmizne. Teraz si vychutnaj skladbu Thrill, ktorá za tri dni nazbierala skoro 300-tisíc videní na YouTube, a v komentároch sa s nami môžeš podeliť o svoj tip.

They're gonna put it in the paper like, "Which baller is this?"

I hide my face and wear the mask in the vids.