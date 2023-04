Rihanna sa stala najsledovanejšou ženou na Twitteri. V celkovom rebríčku je však až štvrtá

Rihanna ovládla Twitter a stala sa najsledovanejšou ženou na tejto sociálnej sieti. S počtom viac ako 108 miliónov followerov sa môže pochváliť len dva mesiace po svojom vystúpení počas polčasu Super Bowl 2023. Na nový úspech zatiaľ na Twitteri nereagovala.

Za Rihannou nájdeš na druhom mieste Katy Perry a Taylor Swift.

Pre porovnanie, majiteľa Twitteru Elona Muska sleduje 134 miliónov ľudí – speváčka má týmto tempom celkom reálnu šancu ho aj predbehnúť Pred sebou má však ešte Justina Biebera a Baracka Obamu.

Rihanna officially becomes the most followed woman on Twitter. pic.twitter.com/ypEbpe1pzo