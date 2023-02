Selena Gomez je najsledovanejšou ženou na Instagrame. Stalo sa to po tom, čo zverejnila vyzývavú fotku, ktorú najprv vymazala

Americká speváčka a herečka Selena Gomez sa stala najsledovanejšou ženou na Instagrame. Aktuálne má na sociálnej sieti viac ako 381 miliónov followerov. Predbehla tak doterajšiu instagramovú kráľovnú – modelku a podnikateľku Kylie Jenner, ktorá má aktuálne o milión followerov menej.

30-ročná hviezda dosiahla prvenstvo po tom, čo zverejnila vyzývavú fotku, ktorú najprv vymazala. Na fotografii sa nachádza v podniku v šatách s odhalenými ramenami a hlbokým výstrihom a sediac na čiernom koženom gauči, popíja svoj drink. Túto fotku pridala dvakrát, prvý raz ju odstránila, pretože si myslela, že je cez čiaru. Potom si však povedala „a čo?!“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Selena Gomez (@selenagomez)

Podľa slov jej fanúšikov v komentároch prirodzená krása predbehla umelý výzor. O Selene sa v posledných týždňoch píše predovšetkým v bulvárnych amerických médiách v súvislosti so zmenou jej výzoru. Speváčka si však bodyshaming nepripúšťa.

Spolu so svojou sestrou v živom vysielaní na Facebooku so smiechom priznala, že si vianočné sviatky užila a trochu pribrala. Nevyzeralo to, že by si z komentárov hejterov robila ťažkú hlavu.

Hejt na jej postavu sa objavil po zverejnení fotiek z odovzdávania ocenenia Golden Globes v januári 2023. V komentároch kritizovali, že vyzerala tučne a otrasne. Naznačovali, že je tehotná a že sa „opustila“. Iní sa však rýchlo postavili na jej stranu a vyhlásili, že vyzerá nádherne.

Pripomenuli, že Gomez má autoimunitné ochorenie lupus, ktoré okrem iného spôsobuje aj nadúvanie a veľké zmeny v telesnej váhe. „Nie je povinná vysvetľovať, ako vyzerá jej telo,“ napísal jeden z komentujúcich na sociálnej sieti Tiktok. „Musí sa cítiť strašne, keď ju ľudia na tých podujatiach vidia. Je dokonalá a nič nemusí vysvetľovať,“ dodal ďalší.

