Spevák Sting tvrdil, že mu Diddy platí 2000 dolárov denne za sample ikonickej piesne. Podľa rappera je to oveľa viac

Flex ako sa na Diddyho patrí.

Vďaka megahitu Every Breath You Take si spevák Sting pekne „privyrobí“ každý jeden deň. Peniaze mu totiž musí posielať rapper a hudobný producent Sean „Diddy“ Combs, pretože časť piesne využil ako sample k vlastnému hitu I'll Be Missing You.

Sting v jednom z rozhovorov tvrdil, že malo ísť o dvetisíc dolárov za deň, no LA Times upozorňujú, že Diddy toto tvrdenie nedávno opravil. V skutočnosti posiela Stingovi päťtisíc denne (viac ako 1,8 milióna dolárov ročne).

Celé to začalo hitom skupiny The Police. Pieseň Every Breath You Take vyšla v roku 1983, a sample z nej Diddy – bez povolenia – použil vo svojom hite I'll Be Missing You. Venoval ho zosnulému priateľovi, rapperovi Notorious B.I.G., ktorého v roku 1997 zabili v Los Angeles.

Na piesni spolupracoval aj s vdovou Faith Evans a skupinou 112, a pieseň vystrelila na prvú priečku rebríčka Billboard's Hot 100. Diddymu „zarobila“ aj na ocenenie Grammy za najlepšiu rap pieseň dvojice alebo skupiny.

Sting Diddyho zažaloval za porušenie autorských práv a súd mu dal za pravdu. Odvtedy mu musel rapper za sample platiť. Podľa staršieho rozhovoru pre Breakfast Club Sting tvrdil, že ide o 2000 dolárov za deň.

Klip z rozhovoru sa nedávno znovu vynoril na Twitteri a rapper ho prezdieľal a opravil: v skutočnosti ide až o 5000 dolárov. Miliardár a hiphopový kráľ týmto možno aj nechtiac ukázal, že jemu na pár tisícoch hore-dole až tak nezáleží.

Ocenenia Grammy si vyslúžila aj pôvodná pieseň od The Police, a to rovno dvakrát v roku 1984 (za najlepšiu pieseň roka a najlepšie popové predstavenie dvojice alebo skupiny). Sting v minulosti povedal, že zvyčajne je otvorený možnosti dovoliť niekomu použiť jeho hudbu, len si musia požiadať o povolenie.