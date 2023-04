Fanúšikovia kritizujú Separov track so Snoop Doggom: rovnakú slohu použilo minimálne 50 ďalších raperov. Ako to je v skutočnosti?

Totožné verše, ktoré člen DMS kúpil od Snoop Dogga, odzneli už aj v skladbách pred 7 rokmi. Ako fungujú takéto featy a licencie na slohy?

Už je to pár dní od vydania Separovho piateho sólového albumu s názvom Flowdemort, a ako sme aj očakávali, na streamovacích platformách búra rebríčky a dominuje v počúvanosti. Čisto len na Spotify si album vyslúžil aj vďaka už predtým vydaným singlom viac ako 7,5 milióna vypočutí a jednotlivé skladby z albumu okamžite ovládli popredné priečky denného playlistu Top 50 – Slovensko.

Podľa slov autora ide o jeho najlepší album v kariére, o čom vraj rozhodli už samotní fanúšikovia. „Je to majstrovské dielo. Nikdy som nedostal toľko správ a označení na Instagrame od fanúšikov, ktorí tvrdia, že z albumu majú emóciu kričať a plakať zároveň,“ uviedol Separ o silnom ohlase na album počas listening session pár hodín pred oficiálnym vydaním Flowdemorta.

Medzi tisíckami spokojných fanúšikov sa však objavili aj kritické hlasy, ktoré upozorňujú, že na jednej zo skladieb z albumu niečo nesedí. Na sociálnych sieťach, predovšetkým na Twitteri a Tiktoku sa totiž začali šíriť videá, v ktorých ľudia upozorňujú na fakt, že skladba Uuuu s hosťujúcim Snoop Doggom nie je tak úplne originálna.

Snoop Doggova sloha má minimálne 7 rokov a odznela aspoň v 50 skladbách

Track s legendárnym americkým raperom „DO double G“ avizoval Separ ešte koncom roka 2022. Na listening session prezradil, že si týmto trackom splnil svoj detský sen. Ako dieťa, keď ešte len začínal počúvať rap, spolu so svojím otcom počúvali v aute na kazetách práve Snoopa. O dekády neskôr sa dostal do momentu, keď mal na takúto spoluprácu peniaze, a tak to dali dokopy.

Úryvok licencie s právami na použitie Snoop Doggovej slohy v Separovej skladbe s názvom Uuuu. Zdroj: Separ/Facebook

Ľudia na sociálnych sieťach však upozorňujú na to, že úplne totožnú Snoop Doggovu slohu s rovnakým textom, flowom a tempom, akú predal Separovi do skladby Uuuu, pred časom predal aj iným interpretom. Okrem Separovej skladby ju nájdeš aj v singloch od raperov Mallokay, Forever M.C. či D. Lynch.

Okrem týchto štyroch sa však na Spotify aktuálne nachádza približne 50 trackov s touto konkrétnou slohou. Youtuber Reccollect tvrdí, že na streamovacej platforme existuje dokonca playlist s názvom Fake Snoop Dogg Features s viacerými skladbami, ktoré majú totožnú Snoop Doggovu slohu – tú istú, ktorú kúpil aj Separ.

Ide o minimálne 7 rokov starú slohu, keďže skladba Want To od Forever M.C. vyšla ako featuring so Snoop Doggom a s producentom Lox Chatterboxom ešte v roku 2016.

Youtuber vo videu poukazuje na fakt, že uvedený lyrics, ktorý je použitý aj v Snoop Doggovej slohe na Separovom tracku Uuuu, sa nachádza v minimálne 49 skladbách na Spotify. Zdroj: reccollect (Youtube)

Snoop Doggova sloha na Separovom tracku Uuuu má totožný lyrics ako ďalších takmer 50 skladieb na Spotify. Zdroj: Genius

Vlastníkom tejto slohy nemusí byť ani Snoop Dogg