Separ oznámil track so Snoop Doggom. Kedy vydá nový album?

Separ prostredníctvom svojho facebookového účtu oznámil, že nahral track s raperom Snoop Doggom. Bližšie informácie o tracku neuviedol. Oznámil však, že 2. marca budúceho roku bude spustený predaj jeho albumu FLOWDEMORT.

„V roku 2023, konkretne 2.3. spustime predaj mojho noveho projektu FLOWDEMORT, do ktoreho som dal vsetko co aktualne dokazem (druha fotka tohoto postu je taka, ze odlozim si to tu kym ten album nevyjde, lebo to je ze 🤯🤯🤯),“ napísal.

S výnimočnou správou prišiel v koncoročnom statuse, v ktorom zhodnotil viaceré svoje úspechy. Okrem iného spomenul aj spoluprácu s OMV, participáciu na značke rumu, ale aj stavanie rezortu v Indonézii.

