Zayovi svietia diamanty na zuboch a Separ nechal na bare 14-tisíc. Sleduj prvý videoklip z albumu Party Week

Lamborghini Urus, značkové handry a diamantové grillz na Zayových zuboch. Toto a ešte oveľa viac ti ponúka dvojica raperov v novinke Lets Go.

Zayo nezaháľa a fanúšikom posiela prvý videoklip z nového albumu Party Week, ktorý vyšiel len minulý týždeň. Sprievodný klip vyšiel ku skladbe Lets Go, na ktorej mu hosťuje Separ. Track je dôkazom toho, že člen košickej Haha Crew sa snaží stále posúvať svoju tvorbu na nový level a že sa orientuje v aktuálnych trendoch v rapovom žánri.

Aktuálne totiž mnohí svetoví raperi vydávajú hity pozostávajúce z vysamplovaných známych hitov a výnimkou nie je ani Lets Go, v ktorom môžeme počuť vysamplovanú skladbu Freed From Desire z roku 1996 od talianskej speváčky Gala. Zayo a Separ podľa nej na skladbe prispôsobili aj svoj flow a výsledok je skvelý.

O unikátny a melodický beat zasadený do aktuálne veľmi populárneho drillového štýlu sa postaral producent CashMeOutside, ktorý tvorí hudbu aj pre raperov ako Yzomandias alebo Samey. Na novom Zayovom projekte produkoval okrem Lets Go aj skladby ako Big Step, na ktorom sekunduje Ego či Song, kde si Zayo na feat zavolal reprezentanta novej vlny Wena.

O nový videoklip, v ktorom vidíme Zaya rapovať pred luxusným SUV Lamborghini Urus so svojím „gangom, ktorý je pevný ako oceľ“, sa postaral košický videomaker Dzagy. Drahé autá, značkové handry a diamantové grillz na Zayových zuboch len podčiarkujú konečný vizuál, ktorý je presne taký, aký by sme od súčasného rapového klipu očakávali. Klip si môžeš vychutnať nižšie a do komentára nám napíš, ako sa ti novinka páči.

Nový Zayov album, v ktorom má „celý týždeň párty“, prišiel po raperovej dlhšej hudobnej odmlke. Opätovne sa však hlási o slovo s plnohodnotným projektom, ktorý obsahuje deväť skladieb s množstvom zvučných hostí.



V trackliste nájdeš Ega, Nik Tenda, Separa, ale aj blízkeho kolegu Sameya, ktorý sa nachádza hneď v dvoch skladbách. Práve spolupráce sú hnacím motorom tretieho sólového albumu košického rapera.

Zayo zostal aj tentoraz verný svojmu štýlu a na chytľavých produkciách spod rúk Nuriho, Matyáša Bulína či Marka Bröstla predviedol lyrickú ľahkosť (neočakávaj veľké množstvo hlbokých myšlienok) v spojení s údernými adlibmi, ktoré chceš počuť v piatok večer.

Zayjack ide stále vpred a album PARTY WEEK nájdeš na všetkých streamovacích platformách aj na Youtube. Vypočuj si ho – aj napriek krátkej minutáži má čo ponúknuť, a to najmä mladšej generácii.

