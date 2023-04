Režisér Jokera 2 oficiálne ukázal Lady Gagu ako Harley Quinn. Nakrúcanie sa skončilo a film bude dokončovať rok a pol

Režisér oznámil ukončenie nakrúcania a ukázal aj dve nové fotky z filmu.

Režisér snímky Joker: Folie à Deux Todd Phillips na Instagrame zverejnil dva nové obrázky z filmu, respektíve oficiálny pohľad na Joaquina Phoenixa v role Jokera a Lady Gagu v role Harley Quinn. Obaja vyzerajú famózne.

Zároveň s fotkami režisér oznámil, že nakrúcanie je na konci a teraz ho čaká rok a pol postprodukcie. Počas nej budú tvorcovia vizuálnych efektov robiť na výslednom filme, ktorý musí prejsť viacerými dokončovacími procesmi, ako strihom, prácou so zvukom, pridaním soundtracku a mnohými ďalšími. Tvorcovia na to majú veľmi veľa času, keďže film zavíta do kín až v októbri 2024.

Okrem Phoenixa a Lady Gagy si v snímke zahrali aj Harry Lawtey (Industry) či Brendan Gleeson (Banshees of Inisherin). Dej filmu aj naďalej ostáva tajomstvom.