Jeremy Renner napísal v nemocnici list na rozlúčku pre rodinu. Myslel si, že zomrie

Herec si v najhorších okamihoch myslel, že sa z toho už nedostane a chcel sa rozlúčiť s najbližšími.

Keď Jeremyho Rennera prešiel 6,5 tonový snežný pluh, vyzeral veľmi zle. Ľudia, ktorí boli v blízkosti nehody, hneď volali záchranku so slovami, že to s ním nevyzerá dobre a mali by sa poponáhľať. Na tele mal rozsiahle zranenia vrátane 8 zlomených rebier na 14 miestach a celkovo 30 zlomenín, píše Variety.

Herec sa o svojom zážitku porozprávalexkluzívne s novinárkou ABC News. V novom úryvku z rozhovoru herec prezradil, že v nemocnici napísal list na rozlúčku pre svoju rodinu. Myslel si, že zomrie, a tak mal v mobile napísané všetko, čo mal na srdci.

Celé interview by sa na internet malo dostať ešte dnes. Renner v ňom bude hovoriť o všetkom spojenom s nehodou a aj o tom, ako sa postupne dokázal postaviť na nohy. Vďačí za to svojmu silnému zapretiu a láske, ktorú neustále pociťoval zo strany rodiny a celého sveta.