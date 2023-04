„Dievčatá zbijeme, dostanú na zadok, ešte aj poďakujú, no nemiluj ten sviatok.“ Slovenskí raperi kritizujú veľkonočné tradície

Trojica známych slovenských raperov si v najnovšom songu vzala na mušku veľkonočné tradície.

Rapové zoskupenie CP Kombo, ktoré tvoria raperi Vec, Supa a Zverina, prinieslo fanúšikom pred Veľkou nocou uštipačnú satirickú pieseň Šibi Yo aj s videoklipom. Tvrdo v nej kritizujú obľúbené slovenské tradície spojené s týmto sviatkom.



Z ostrého textu je jasné, že šibanie a oblievanie žien trojica raperov berie ako prežitok a nezmyselný zvyk. „Rumázgaj dievča, no zabudni na útek. Bude aj korbáč, ale najprv bude kúpeľ... Teta, uvarte mi turka, čo ma dá do pozoru jak vákuová pumpa. Trikrát ešte vytriezvieť a vyhladnúť, a minimálne toľko dievčat musí ešte prechladnúť“ rapuje v skladbe Vec.

Tvrdo ide aj Zverina: „Cetka Hela nám hutori, že ju boľa nohy. Prejde hodina, tiež neviem chodiť. Dievčatá zbijeme, dostanú na zadok, ešte aj poďakujú, no nemiluj ten sviatok.“ V refréne zase znie: „Či sa ti to páči, dievča, alebo aj nie... Prinášame tradičné domáce násilie.“



„Vstávam až, keď je po vašom sviatku. Ak máš viac jak dvadsať, vieš, že dostať po zadku nie je ok, keď pubertálna obeť ti dá za tvoje grobiánstvo tuzemák a love. Tento zvyk je patriarchát v plnej forme, cirkev láme pohanské tradície na nohe,“ dodáva Supa z kultového zoskupenia Moja Reč.



Raperi si vo videoklipe zahrali šibačov a oblievačov, v úlohách obetí sa predstavili Simona Salátová, Kristína Tormová a Zuzana Porubjaková. Pred kamerou museli zniesť skutočné oblievanie vedrami vody. „Keď sme Simone, Kristíne a Zuze zavolali, povedali sme im, že ich potrebujeme do veľkonočného klipu. Napodiv všetky na prvú so všetkým súhlasili, postavili sa k tomu profi a stopercentne spolupracovali. Samozrejme, vodu mali teplú,“ povedal Vec pre Denník N.



Vraj však nie je extrémnym odporcom veľkonočných sviatkov, chcel len poukázať na to, že v týchto zvykoch sa odráža mentalita národa. „To, čo sa u nás berie ako normálnosť, iným národom pripadá už cez čiaru a krútia nad tým hlavami, ako napríklad my nad Škótmi a ich sukňami. Sú to špecifiká regiónu,“ vraví raper, ktorý vraj veľkonočnú šibačku ešte na strednej bral ako zábavu, príležitosť vypiť si a niečo zarobiť.