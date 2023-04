Jasnú cez víkend ovládol Red Bull Jump & Freeze. Poznáme víťaza najbláznivejšej akcie sezóny

Pozri sa, ako to celé vyzeralo.

Porotcovia, súťažiaci a aj diváci sa zhodli, že takýto event Jasná ešte nezažila. Na svahu sa predviedlo 25 tímov, ktoré porota v zložení Becca, Selassie, Andreas Žampa, Jakub Grigar a Zitron hodnotili za šou, kostýmy a sane. Body dostali aj za samotný skok do studeného bazéna. Prvé miesto a vtipný zážitok na celý život získali súťažiaci z tímu MOMENTUM.

Bol si cez víkend v Jasnej? Ak nie, fotoreport z eventu nájdeš nižšie.

Red Bull Jump & Freeze, jedno z najbláznivejších zimných podujatí sa uskutočnilo v sobotu, 1. apríla 2023 v Jasnej. Už pri doobedňajšom predstavení saní bolo azda každému jasné, že toto bude jedna veľká šialená jazda. Zabojovať o titul najväčšieho blázna prišli napríklad sánky v tvare lietajúceho psa Falca, dinosaury z Jurského parku, nechýbal ani kolotoč s celou posádkou, na pizzi sa dole svahom odviezli ninja korytnačky, odvahu ukázali tučniaky, dav pobavili aj kráľovská rodina a mnohí ďalší. Skvelú šou dotvorilo moderátorské duo Oliver Oswald a Samuel Procházka z Európy 2. Takúto akciu nezažiješ každý víkend.

Porota nerozdávala body len tak. Najviac si ich vyslúžil tím MOMENTUM. Na ich vskutku znamenitú choreografiu a bláznivý skok do bazéna diváci len tak nezabudnú. „Skvelá akcia, popravde som od tohto eventu ani nič iné nečakal! Prišli sme sa hlavne zabaviť. Neužili sme si to len dnes ale aj počas celej prípravy. Zahanbiť sa ale nedali ani ostatné tímy, bola radosť sledovať to,“ okomentoval svoje víťazstvo kapitán tému Jojo Porubský.

Druhé miesto získal dvojčlenný tím TITANIC, ktorý za svoj skok od celej poroty získal plný počet bodov. Niet sa čomu čudovať, predviedli choreografiu hodnú Oscara. Cesta dole svahom tímu HRIANEČKY na okamih všetkým zobrala dych. Ich sane sa prevrátili, no s úsmevom to dotiahli až do cieľa a za svoj výkon sa zaslúžene postavili na stupienok tretieho miesta.

Zabavila sa aj porota

„Bolo to ešte lepšie, než som čakal! Všetci sú pre mňa obrovskými hrdinami, u mňa určite rozhodovali hlavne emócie, ktorými to tu celé žilo,“ okomentoval šou Matej Selassie Slážanský, tvorca zábavného obsahu na sociálnych sieťach.

„Neskutočne som sa zabavila. Celá akcia od začiatku do konca nemala chybu. Víťazný tím nič nenechal na náhodu. Nechápem, ako to s ich saňami dotiahli do konca, keďže boli fakt obrovské. Z ich výkonu sme ostali hotoví,“ dodala Becca, moderátorka radia Európa 2 a TV host Voyo News.

„Hodnotenie bolo fakt ťažké, všetci boli skvelí! A rozhodne veľký klobúk dole pred všetkými súťažiacimi. Ako sa hovorí, že sa raz z každého chlapca stane muž, tak v tomto ľadovom bazéne sa z každého muža stala žena,“ dodáva so smiechom Jakub Grigar, slovenský reprezentant vo vodnom slalome, ktorý z letných OH v Tokiu doniesol striebornú medailu.

„Nevedel som, čo čakať, ale z tohto ma fakt vyplo, výborné!“, okomentoval Andreas Žampa, slovenský reprezentant v alpskom lyžovaní.

A ako akciu zhodnotil piaty člen poroty? „Výkony boli fantastické. Najviac si to istotne užili tímy a už teraz sa teším na ďalšie ročníky. Úprimne, aj mňa lákalo sa zapojiť, takže uvidíme o rok!“, uzavrel Jakub Zitron Ťapák - stand-up komik zo Silných rečí.

Naprázdno neodišli ani diváci a fanúšikovia. Všetkých totiž čakala po skončení súťaže veľká après-ski párty, na ktorej DJ EKG všetkých roztancoval. Nechýbala ani večerná afterka v klube Happy End, kde DJ-a EKG doplnil Gleb a ďalší. Red Bull Jump & Freeze si v budúcom roku určite zapíš do kalendára.

