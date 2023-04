RECENZIA: Murder Mystery 2 je ako Glass Onion, pri ktorom nemusíš rozmýšľať. Vydarený americký humor však strieda absurdná akcia

Nick a Audrey Spitzovci sú späť aj s vlastnou detektívnou kanceláriou (ktorej sa však veľmi nedarí). Keď unesú ich priateľa Maharaju z vlastnej pompéznej svadby, do rúk sa im dostáva prípad kariéry. Na zozname podozrivých však nechýbajú ani oni.

Jennifer Aniston a Adam Sandler sa po štyroch rokoch vracajú v úlohe Nicka a Audrey Spitzovcov v dlhoočakávanom sequeli režiséra Jeremyho Garelicka – Murder Mystery 2. S prekvapením, no s istotou musíme uznať, že táto akčná komediálna kultovka má tie najväčšie predpoklady zvalcovať Netflix (kde streamuje od 31. marca). Keďže ide o detektívku, upozorňujeme ťa, že v článku nájdeš spoilery.

Film je bohatý na pútavé lokácie a úžasné zábery, rozmanito vyskladané herecké obsadenie a predovšetkým v skutku vydarený americký humor, ktorý je šťavnato poprepájaný s napínavými dejovými zvratmi a akčnými sekvenciami. Príjemným oživením, ktorého sa divák dočká hneď na úvod, je aj hudobná vsuvka s bollywoodskym vystúpením.

Murder Mystery 2 sa viac spolieha na vizuálnu estetiku a atmosféru filmu ako na samotný dej. Zdroj: Netflix

Napriek tomu, že film sa nezaobišiel bez dlhého zoznamu absurdít, ako verní fanúšikovia „sandleroviek“ a „anistonoviek“ ich berieme ako povinnú jazdu. Čo však tvorcom rozhodne nevieme zabudnúť, je zanedbaný počet kvalitných vrážd. Murder Mystery 2 tak od nás dostáva titul slabšieho, no nepochybne zábavnejšieho odvaru Glass Onion: A Knives Out Mystery, ktorý síce nepotrápi mozgové závity, no zaručí príjemný oddych pri telke.

Naladí ťa výborný úvod

Skvelým rozhodnutím režiséra a scenáristu Jamesa Vanderbilta je úvodná montáž, ktorá poskytne detailný náhľad do života manželov a odhalí, ako sa im darí štyri roky po tom, čo vyriešili vraždu na miliardárskej jachte.

Hneď v prológu sa dozvedáme, že manželský pár, ktorý sa predtým nevedel vystáť, teraz funguje ako perfektne zohraté duo (stále sa však preventívne nezabúda aj pohádať) a v neposlednom rade aj súkromné detektívne očko. Ich kancelárii sa však akosi nedarí. Príležitosť ich života prichádza v momente, keď sú pozvaní na megalomanskú svadbu priateľa Maharaju (Adele Akhtar), ktorá sa koná na súkromnom ostrove.

Jennifer Aniston a Adam Sandler si počas rokov spolupráce vybudovali perfektnú chémiu. Zdroj: Netflix

V momente, keď je Maharajah počas pompéznej ceremónie unesený a jeho verného bodyguarda zavraždia, sa Nickova a Audreyina dovolenka mení na pracovnú cestu. Ako to už býva, na zozname podozrivých sú všetci, vrátane Spitzovcov. Na scénu totiž prichádza ozajstný detektív MI6 Connor Miller (Mark Strong), ktorý dvojicu nespustí z očí. Aby Spitzovci očistili svoje meno, pravému únoscovi sa do Paríža podujmú doručiť výkupné v hodnote 70 miliónov dolárov.

Sequel úspešného hitu ťa zavedie na exotický ostrov aj do romantických ulíc Paríža. Zdroj: Netflix

Treba uznať, že tomu sequelu sa hneď v niekoľkých prípadoch darí prekonať originál. Prvým silným „hráčom“ sú nepochybne dialógy a komediálna zložka filmu, ktorá zafungovala oveľa lepšie ako v jednotke.

Podobne ako pri hite Dokonalý svedok od Garelicka, sme sa počas celej hodiny a pol z chuti smiali. Kým niektoré scény v jednotke nám prišli prvoplánové a v neposlednom rade bez tempa, dvojka je naopak nenútenou a celkom sviežou verziou, ktorá zbytočne nenaťahuje dej. Energický a originálny dialóg aj monológ sú doplnené o rovnako skvelú reč tela. Sila tohto úspechu predovšetkým pramení z dlhoročnej spolupráce Aniston a Sandlera, ktorý si za tie roky vybudovali poriadnu chémiu.