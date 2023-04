Hviezda UFC zvažuje koniec kariéry v prípade, že McGregor dostane titulovú šancu. Máš slepačí mozoček, odkazuje Ír

Opustil by naozaj dobrovoľne Justin Gaethje najprestížnejšiu MMA organizáciu na svete a skočil by zároveň s kariérou?

Írsky MMA zápasník Conor McGregor by sa mal vrátiť do klietky po zranení už tento rok. Po skončení novej série reality šou The Ultimate Fighter sa má pobiť s Michaelom Chandlerom. V komunite zmiešaných bojových umení sa povráva, že by v prípade výhry mohol dostať šancu zápasiť hneď o titul.



Jeho konkurent, UFC hviezda Justin Gaethje sa však pre ESPN vyjadril, že ak by k takémuto rozhodnutiu došlo, pravdepodobne by opustil najprestížnejšiu organizáciu a skončil s kariérou.

„Či by som skončil, keď Conor vyhrá s Chandlerom a oni mu dajú titulovú šancu? Pravdepodobne áno. Bol by som dosť zasiahnutý takýmito krokmi organizácie, ktorú reprezentujem,“ vyjadril sa bývalý dočasný šampión ľahkej divízie.





„Lenže je to mimo mojej kontroly. Ja len skutočne dúfam, že sa to nestane. Môžeme si predstaviť veľa prípadov, ale toto je ten prípad, ktorý by bol pre mňa devastujúci, to určite,“ dodal.

Gaethje robí napínavé a krvavé zápasy, ktoré fanúšikovia milujú. Dvakrát bojoval aj o titul nespochybniteľného šampióna, no neúspešne. S McGregorom sa navyše v klietke nikdy nestretol.



V divízii ľahkých váh (do 70 kg) momentálne opasok drží Islam Makhachev. McGregor by si však trúfol aj na titul vo vyššej váhovke, teda vo velterovej divízii (do 77 kg), kde je šampiónom Leon Edwards.



Horkokrvný Ír si slová Gaethjeho všimol a adresoval mu tvrdý odkaz: „Ten tupý hlupák dostal titulovú šancu po jedinej výhre a to bolo víťazstvo s Chandlerom. A ide končiť kariéru, keď sa niečo podobné stane mne. Klasický Gaethje, slepačí mozog. Somár. Mal dve titulové možnosti a žiadnu nevyužil.“