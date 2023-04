5 nebezpečných wellness rád od celebrít: opálený anál, infúzia miesto pestrej stravy či predražené „detox“ čaje

Toto sa stane, keď máš priveľa peňazí a príliš veľký vplyv.

Zvláštnych trendov nikdy nie je dosť. Už sme tu mali pedikúru s pijavicami, momentálne letí „zvukový kúpeľ“ ako meditačná technika, pri ktorej si očistíš myseľ a telo pomocou gongovej hudby. Wellness je neustále rastúci priemysel, a tak sa doň zapájajú aj známe osobnosti s cieľom zarobiť.

Popularizujú trendy často inšpirované rôznymi kultúrami, no pridajú k tomu nejakú cenovku – v ponuke majú buď produkt, program, alebo online prednášku na danú tému, alebo ti ponúknu aspoň zľavový kód, z ktorého zarobia. V hesle akákoľvek reklama je reklama však do sveta často vykričia veci, pri ktorých sa bežní smrteľníci chytajú za hlavu.

Vybrali sme bizarné a zároveň nebezpečné zdravotné a wellness tipy, ktoré niekedy odporúčali celebrity, no ich tvrdenia nestoja na vedecky overených faktoch. Nech už ide o opaľovanie partií, ktorých sa slnko nemá prečo dotýkať, alebo o infúzie, ktoré nahrádzajú normálnu pestrú stravu, mnohé z týchto trendov sú nebezpečné a v žiadnom prípade ti neodporúčame vyskúšať ich.

Opaľovanie intímnych častí tela

V priebehu posledných rokov opakovane trendovalo opaľovanie genitálií a dokonca aj opaľovanie análneho otvoru. Spropagovala to napríklad aj herečka Shailene Woodley (Divergent, Big Little Lies). Pre magazín Into the Gloss vysvetlila, že týmto spôsobom získava vitamín D a odporúča to aj čitateľom. Vraj to môže pomôcť s kvasinkovými infekciami a inými zápalmi v pošve.

Naopak, odborníci z radov lekárov takéto opaľovanie neodporúčajú a vo všeobecnosti vystríhajú pred prílišným slnením. Okrem toho, že slnečné žiarenie spôsobuje väčšinu prejavov starnutia kože (vrásky, škvrny), tak nadmerné opaľovanie sa zvyšuje riziko rakoviny kože.

Herec Josh Brolin (Milk, No Country For Old Men) zas verejne prehovoril o následkoch opaľovania análu. Herec na Instagrame priznal, že si citlivú pokožku v okolí konečníka spálil, a tak strávil deň doma a poranenú kožu si ochladzoval ľadovými zábalmi a natieral s Aloe vera.

Viacerí ľudia z wellness influencerského sveta krátko pred pandémiou tento nezmyselný „trik“ odporúčali, pridal sa k nim napríklad aj DJ Diplo. Tento trend však nielenže nemá žiadne dokázateľné benefity pre tvoje zdravie, ešte je aj nebezpečný. Radšej sa na pár minút ráno prejdi na čerstvom vzduchu a pri dlhšom pobyte vonku nezabudni použiť SPF-ko. Hádam netreba dodávať, ale na genitálie si ho nenatieraj. Využi ochranu oblečenia, vyhľadávaj tieň a používaj zdravý rozum.

Maska na tvár z tvojej vlastnej krvi

Vampire facial alebo plazmaterapia, tak sa nazýva injekčné ošetrenie tváre, pri ktorej sa plazma získaná z tvojej krvi vloží pod kožu na tvári. S nadšením o tom hovorila napríklad Kim Kardashian, a hoci to môže znieť bizarne, ide o jednu z mála bezpečnejších ošetrení, ak si ho necháš urobiť v dermatologickej klinike.

Krv na tvári je výsledkom vpichnutí, samotná krvná plazma je žltá tekutina. Ošetrenie má anti-agingový účinok, pretože povzbudzuje prirodzenú tvorbu kolagénu. Výsledkom je rozžiarená a mladistvo vyzerajúca pleť.

Niektoré ženy však koncept krvavej masky posunuli na inú a oveľa nebezpečnejšiu úroveň a vyrábajú si ju doma z vlastnej menštruačnej (!) krvi. Používajú argumenty o prírodnom zdroji sily a o prirodzenosti (lebo ihly sú pre nich menej prirodzené, než potrieť tvár prstami, hoci efekt je neporovnateľný). Menštruačná krv sa často spája s mágiou a rôznymi rituálmi a z času na čas sa do popredia dostane ženské hnutie, ktoré hovorí o sile tejto krvi a využíva ju pri tvorbe umenia alebo aj pri starostlivosti o pleť. Aj na Slovensku o takomto využití hovorila youtuberka Natália Muchová.

S vlastnou vypudenou menštruačnou krvou si však koleduješ o problémy s kožou. Menštruačná krv totiž obsahuje aj iné zložky, najmä výstelku maternice, a ani zďaleka nemá povrchovo dobrý efekt na tvár. Ak však chceš mladú, pevnú a hydratovanú pleť, radšej si priplať za „neprirodzené ihly“ a najmä za lekársku starostlivosť a čistú plazmu, za ktorou aspoň stoja nejaké vedecké dôkazy.

Vitamínové infúzie

Lebo pre známe osobnosti sú jedlo a voda zjavne trápne a príliš lacné alebo nudné.

Trend zo 60. rokov znovu ožil len pred pár rokmi a spopularizovali ho viaceré celebrity, naposledy kráľovná pochybných wellness praktík Gwyneth Paltrow, ktorá v epizóde podcastu The Art of Being Well povedala, že raňajkuje kávu, obeduje vývar a na večeru si dá zeleninu a že túto „životosprávu“ rada podporí rôznymi infúziami. Bola k nej pripojená aj počas nahrávania.

Takýto kokteil priamo do krvi stojí niekoľko stoviek dolárov a celebrity ako Rihanna, Adele, Chrissy Teigen, Simon Cowell, Hailey Bieber či Kendall Jenner v minulosti odhalili, že ich absolvovali tiež. Jenner dokonca raz pre infúziu skončila v nemocnici. Rôzne zmiešaniny infúzie sľubujú prvú pomoc pri opici, žiarivú pleť, lepšie sústredenie a nekonečné množstvo energie.

Profesor Stephen Powis z britskej národnej zdravotníckej organizácie však upozorňuje, že zdraví ľudia infúzie nepotrebujú. „Prinajlepšom ide o drahý spôsob, ako si naplniť močový mechúr a spláchnuť stovky eur v záchode. Prinajhoršom môžu vážne poškodiť vaše zdravie.“ Zbytočné infúzie preťažujú obličky a pečeň – orgány, o ktorých si ešte viac povieme, pretože celebrity ich prácu rady nahradzujú drahými zbytočnosťami.