V apríli bude v kinách jedna pecka za druhou každý týždeň. Uvidíme Nicolasa Cagea ako Draculu, Super Maria či fínskeho Johna Wicka

Air, Renfield, Super Mario, Sisu či Evil Dead Rise. Filmové pecky v kinách sú nadobro späť.

Po nesmierne nabitom marci, v ktorom sme videli množstvo peciek vrátane prvého filmu od The Batman, ktorému sme v recenzii udelili 10/10, si tvoja peňaženka neoddýchne ani v apríli. Aj teraz vyjde každý týždeň zaujímavý a očakávaný film, pričom si užijú fanúšikovia drám, animákov, ale aj akčných filmov či hororov.

Air: Zrodenie legendy – 5. 4.

Dráma Air zobrazí príbeh o tom, ako sa športovej firme Nike podarilo uzatvoriť zmluvu s basketbalistom Michaelom Jordanom, keď ho ešte nikto nepoznal, a ako ich partnerstvo a tenisky Air Jordan navždy zmenili históriu športu a športového priemyslu.

Hlavnou postavou snímky bude Sonny Vaccaro, ktorý dohodu pripravoval aj v reálnom živote. Zahral si ho Matt Damon. Spoluzakladateľa Nike Phila Knighta si zahral jeho celoživotný kamarát a blízky spolupracovník Ben Affleck, ktorý snímku aj režíroval.

Michael Jordan vo filme vôbec nehrá, no dôležitú rolu bude mať jeho matka Deloris Jordan (Viola Davis), ktorá bude bojovať za práva svojho syna. Okrem Afflecka a Damona si zahrali aj Jason Bateman (Ozark), Chris Tucker (Križovatka smrti) či Marlon Wayans (Scary Movie).

Traja mušketieri: D'Artagnan – 5. 4.

V kráľovstve rozdelenom náboženskými vojnami a s hrozbou britskej invázie hŕstka mužov a žien skríži meče a spojí svoj osud s osudom Francúzska. Hlavnými postavami sú sú temperamentný mladý Gaskonec d’Artagnan, nebojácni a verní kráľovskí mušketieri Athos, Porthos a Aramis, krehká Konstancia, diabolsky ľstivý kardinál Richelieu a krásna a tajomná Milady de Winter. V novej verzii príbehu o Troch mušketieroch si zahrali aj Vincent Kassel (Nenávisť) či Eva Green (James Bond).

Super Mario Bros. vo filme – 5. 4.

Herná spoločnosť Nintendo sa spojila s filmovým štúdiom Illumination (Despicable Me, Mimoni) a stvorili veľmi príjemne pôsobiaci animák zo sveta Super Maria, v ktorom sa objavia všetky hlavné postavy z hier, ale aj z iných herných svetov vytvorených Nintendom. Základná dejová kostra bude rovnaká ako v hrách.

Mario a jeho brat Luigi sa postavia zlému Bowserovi, ktorý terorizuje všetky kráľovstvá naokolo. Animák bude pre najmenších, ale zároveň všetkých fanúšikov hier od Nintenda. Škoda, že slovenskí distribútori neponúknu verziu s originálnym znením, ale len so slovenským dabingom. Celkom sme sa tešili na Jacka Blacka ako Bowsera či Anyu Taylor-Joy ako princeznú Peach.



Renfield – 13. 4.

Čierna komédia sa v prvom rade zameria na Renfielda (Nicholas Hoult z Mad Max: Fury Road či X-Men), Draculovho sluhu, ktorý žije už vyše 100 rokov, počas ktorých mu nosí čerstvé obete a stará sa o jeho celkový blahobyt.

Renfield však toho má už plné zuby a chce sa dostať spod nadvlády Draculu. Ten to vníma ako zradu a rozhodne sa, že sa mu pomstí zabitím každého, na kom mu záleží. Do tejto skupiny sa radí aj policajtka Rebecca (Awkwafina z Shang-Chi), ktorá mu pomôže v boji proti najsilnejšiemu upírovi histórie. Renfield bude komédia, ale ponúkne aj viacero akčných a krvavých scén.

Nicolas Cage stvárnil tak trochu odlišný typ Draculu so špecifickým prejavom, o ktorom sa môžeš presvedčiť v traileri nižšie. Režisér snímky Chris McKay (Lego Batman, The Tomorrow War) prezradil, že ide o priame pokračovanie Draculu z roku 1931.

Evil Dead: Vzostup zla – 20. 4.

Piaty film v sérii Evil Dead Rise, ktorý bude na tie predošlé nadväzovať len okrajovo, už videli aj prví recenzenti. Štúdio Warner Bros. si je kvalitou snímky isté natoľko, že umožnili vydať recenzie mesiac pred premiérou. Už teraz tak vieme, že ide o poctivý, desivý a poriadne krvavý horor, ako sa na sériu Evil Dead patrí.

Nový film nakrútil Lee Cronin (The Hole in the Ground), ktorého si vybral sám Sam Raimi, režisér pôvodnej trilógie. Raimi a Bruce Campbell sa na snímke podieľali ako výkonní producenti. Bruce Campbell sa však v snímke neobjaví, hoci v jeho návrat do roly legendárneho Asha Williamsa (hlavná postava pôvodnej trilógie a seriálu) dúfajú všetci fanúšikovia.

Dej sa presunie z chatky v lese do obytnej zóny v malom meste. Tam chcú svoj vzťah zlepšiť dve odcudzené sestry. Jedna z nich však začne čítať z knihy démonov Necronomicon, po čom ju posadnú démoni a ona zatúži po krvi svojich troch detí.

Sisu – 27. 4.

Sisu je originálny akčný fínsky film o zlatokopovi, ktorý narazí na zlatú žilu. Vďaka takému množstvu zlata bude za vodou do konca života, no najskôr ho musí dostať do banky, ktorá je vzdialená 900 kilometrov. Problémom je, že žije v roku 1944, do banky musí zájsť na koni a na ceste sú nacisti.

Zlatokop sa im snaží vyhnúť, no nacisti ho nájdu a chcú zabiť. Hrdinovi príbehu sa to však nepáči, a tak ich začne jedného po druhom zabíjať ozaj krutým a krvavým spôsobom. Jednému vrazí dýku do hlavy, na druhého hodí nášľapnú mínu a ďalšieho rozstrieľa ako rešeto. Je ako John Wick z druhej svetovej vojny vo Fínsku.

Snímka má na serveri Rotten Tomatoes (združuje recenzie profesionálnych recenzentov) 14 recenzií, z ktorých sú všetky pozitívne. Priemerné hodnotenie je 8/10. Ak máš po fantastickom John Wick 4 chuť na ďalší nekompromisný akčný film, Sisu sa javí ako skvelá voľba.

V kinách budú v apríli okrem vyššie spomenutých počinov aj thriller Pápežov exorcista, česko-slovenská dráma Zošalieť, francúzsku romantickú dramédiu Čo by bolo, keby… a v neposlednom rade aj akčná krimi komédia Mafia Mamma.