Night Out by Refresher: my, ty a skvelá párty so známymi DJs už 6. apríla

Chystáme Night Out párty, na ktorej by si nemal chýbať. Rezervuj si večer vo štvrtok 6. apríla.

Čo robíš večer vo štvrtok 6. apríla? Ak ešte nemáš plány, mal by si spozornieť, pretože predsviatočný (áno, v piatok je voľno) večer ti ponúkame možnosť, ako sa kvalitne zabaviť. Príď na našu Night Out párty do bratislavského Šafko klubu (Šafárikovo námestie 7), kde sme si pre teba nachystali hneď niekoľko koncertov.

Predpredaj vstupeniek prebieha tu, a ak to stihneš, prvých 200 lístkov je dostupných za 10 eur. Tento lístok ti umožní užiť si nielen bar, ale aj samotné koncerty v sále (zadnej časti klubu). Nenechaj to však na náhodu, pretože aj keď si budeš môcť vstupenku kúpiť priamo na mieste, nevieme ti garantovať, že sa z kapacitných dôvodov dostaneš do koncertnej sály. V tomto prípade si budeš môcť kúpiť aspoň vstupenku do prednej časti klubu s barom za 6 eur.

KEDY: 6. apríla (štvrtok) od 20:00

KDE: Šafko klub

KTO: Konex & Kamill Hoffmann (live), Jimmy Pé, Yanko Kral, Hugo Hypetrain, Desolate

VSTUP: 10 eur (koncert + bar)/6 eur (bar + po koncerte)

O kvalitnú hudbu sa postarajú tí najlepší

Svojou hudbou namiešajú tú správnu atmosféru Konex & Kamil Hoffmann v live koncerte, ale aj Jimmy Pé, Yanko Kral a Desolate. Na bare sa o hudobný podmaz postará zasa Hugo Hypetrain. Rozhodne sa teda máš na čo tešiť.

DJs na bare:

20:00 Hugo Hypetrain



DJs v sále:

22:00 Desolate

23:00 Konex & Kamil Hoffmann – live koncert

00:00 Jimmy Pé

01:30 Yanko Kral