Môj mobil zistil, že zle spávam, aj bez toho, aby som si o tom niečo googlila. Čo všetko o nás zisťujú sociálne siete a apky?

Po pár dňoch bez spánku mi prehliadač začal ponúkať doplnky na podporu spánku. O tom, aké dáta o nás skutočne majú aplikácie a sociálne siete, sme sa rozprávali s odborníkom na kyberbezpečnosť.

Čo všetko o nás vedia sociálne siete, aplikácie či Google? Akými všetkými spôsobmi o nás zbierajú osobné informácie a najmä, čo sa s nimi deje ďalej?

Na základe môjho vyhľadávania o mne Google napríklad vie, že mám intoleranciu na histamín, nejem mäso, ovláda moje konfekčné veľkosti a aj to, že ráno skoro vstávam.

Čo všetko si o nás skutočne ukladajú sociálne siete? Zdroj: Unsplash/Adem AY



Keď scrollujem Instagramom, nikdy ma preto neobídu reklamy na vína alebo čokolády so zníženým obsahom histamínu alebo na vegetariánske reštaurácie z donáškových služieb.

Môj iPhone si dokonca všimol aj to, že som znova začala behať, a tak sa mi začali zobrazovať odkazy na e-shopy športových značiek aj bežeckých apiek.

Asi sme si všetci zvykli na to, že ak raz zadáme niečo do vyhľadávača alebo nebodaj si nejaký druh tovaru pozeráme v e-shope, sociálne siete nám ho budú pripomínať vždy, keď je to možné.

Omnoho kontroverznejšie je to, ak nám sem-tam vyskočí reklama na niečo, o čom sme možno povedali kamarátom, no nijakým spôsobom nezadali do svojho smartfónu. Prípadne sme po dlhšom čase stretli známeho, s ktorým bežne nekomunikujeme, a sociálne siete nám prioritne začali ponúkať jeho príbehy a umiestnili ho v chatovacích oknách na začiatok.

Nehodili by sa doplnky na podporu lepšieho spánku?

Prednedávnom som mala obdobie, keď som povedzme nespávala úplne najlepšie a počas noci som sa pravidelne budila. Problém s opätovným zaspávaním som riešila tak, že som si na mobile cez Spotify pustila podcast a vďaka nemu som znova zaspala.

Aby toho nebolo málo, ukladajú sa aj dáta, ktoré je možné odvodiť z dostupných dát: ako analýza nálady, profilovanie osobnosti alebo inklinácia k istým názorom.



Netrvalo dlho a videá na Youtube pravidelne začínali reklamou na upokojujúce želé cukríky s melatonínom, vďaka ktorým sa vraj dokonale vyspím. Instagram mi ponúkol odkaz na knihu o potrebe kvalitného spánku v živote.