McGregor sa hnevá na antidopingovú organizáciu USADA. Chcel obísť pravidlá, spoločnosť vydala striktné vyhlásenie

Kedy uvidíme bývalého šampióna dvoch váhových divízií v UFC znova zápasiť?

Írsky MMA zápasník a bývalý dvojnásobný šampión UFC Conor McGregor by sa mal najbližšie pobiť s Američanom Michaelom Chandlerom. Obaja spolu účinkujú ako tréneri v reality šou zastrešenej UFC s názvom The Ultimate Fighter. Medzi bojovníkmi už vraj došlo aj k šarvátke, a tak diváci môžu v klietke očakávať nevraživý tvrdý súboj.



Podľa portálu MMA Junkie to má však háčik. Keďže Ír má z dôvodu zlomenej nohy dlhú pauzu, nebol pod drobnohľadom antidopingovej organizácie USADA, ktorá testuje na zakázané látky aktívnych zápasníkov UFC.



Na tomto zozname McGregor stále nefiguruje a podľa pravidiel organizácie musí byť v testovacom programe najmenej pol roka, pričom musí za ten čas preukázať aspoň dva negatívne testy na doping. Zápasník u novinára Ariela Helwaniho v šou The MMA Hour povedal, že už má dohodnuté stretnutie s USADA a navyše by vraj mohol dostať výnimku. To by znamenalo, že by nemusel čakať tak dlho.



USADA však jeho tvrdenie spochybnila. „Stretávame sa so všetkými, ktorí vstupujú na zoznam aktívnych zápasníkov. Momentálne s Conorom nemáme dohodnuté žiadne stretnutie a nedostali sme ani správy o tom, že by chcel vstúpiť do testovacieho programu,“ uviedla organizácia.





USADA have issued a statement regarding the comments made by Conor McGregor yesterday in regards to his eligibility to resume competition 👇 https://t.co/FNaBjMgUxXpic.twitter.com/ql9rz0RQWO — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) March 16, 2023



„Pravidlá UFC síce dovoľujú vynechať testovaciu lehotu šiestich mesiacov, no toto pravidlo sa uplatňuje iba pri vzácnych príležitostiach. Myslíme si, že z hľadiska férového správania by Conor mal podstúpiť testovanie počas pol roka,“ doplnila USADA. Toto vyhlásenie príliš nepotešilo horkokrvného Íra. Na jeho reakciu na Twitteri nemuseli fanúšikovia dlho čakať (zápasník však medzitým príspevok vymazal).



„S týmto mám veľký problém. Ani raz som neklamal. Ani jeden test som nemal pozitívny. Nikdy. V rámci tohto programu som absolvoval viac ako 70 testov a vždy preukázali, že som čistý. Napriek tomu sa agentúra sústavne snaží o to, aby som vyzeral ako klamár a človek, ktorý si vymýšľa. Je to na smiech,“ napísal McGregor. Loptička je však zrejme na jeho strane a čím dlhšie ju bude ignorovať, tým neskôr ho pravdepodobne v klietke znova uvidíme.