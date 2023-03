Aký je podľa Slovákov ideálny plat? Čo robíš ty a koľko zarobíš?

Viac sa dozvieš vo videu.

Náš moderátor Mišo sa vybral do ulíc Bratislavy, aby zistil, koľko si Slováci zarobia, akej práci sa venujú a či je to pre nich dostatočné ohodnotenie alebo nie. Medzi respondentmi sme stretli naozaj mnohé povolania, od brigádnikov, cez zdravotnú sestru, pracovníka na letiskovom check-ine až po IT-čkára. Viacerí sa však zhodli, že by uvítali vyšší plat a dokonca nám prezradili, koľko by to podľa nich malo byť.

Zároveň sme sa respondentov pýtali, ako finančne gramotní sa cítia a či vedia, aký je rozdiel medzi sporením a investovaním. Vďaka spolupráci s Indexom investičnej gramotnosti sa môžeš otestovať aj ty pomocou jednoduchého kvízu, ktorý ti prezradí ako si na tom so svojimi znalosťami. Urobiť tak môžeš na tomto linku a pokojne sa s nami podeľ o svoj výsledok v komentároch.