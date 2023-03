RECENZIA: 65 je jeden z najhorších sci-fi blockbusterov za posledné roky

Snímku nezachraňuje ani Adam Driver v hlavnej úlohe.

Hádam každý fanúšik Adama Drivera (BlacKkKlansman, House of Gucci) sa potešil, keď dorazil prvý trailer na sci-fi triler 65. Efektné zábery sľubovali strhujúcu akciu, napätie, strach, ale aj záhadný príbeh. Snímka je už v kinách a my sme po jej pozretí neverili vlastným očiam.



Naozaj sa rovnakí scenáristi podpísali aj pod skvelú dystopickú drámu A Quiet Place (2018)? Scott Beck a Bryan Woods si povedali, že po hororoch Nightlight (2016) a Haunt (2019) sa posadia na režisérsku stoličku znova, no tentoraz obsadia u divákov populárnu a u tvorcov mimoriadne žiadanú, čoraz žiarivejšiu hollywoodsku hviezdu Adama Drivera.



Bohužiaľ, jeho talent utopili v tom najlacnejšom klišéovitom príbehu, pri ktorom budeš zívať od nudy od začiatku až do konca. Chlpy na rukách sa ti zježia akurát tak od hnevu, nie od napätia či smútku. 65 vyzerá úplne ako študentský film.



Možno keby mal 15 namiesto 93 minút, všetko by to bolo v poriadku. Tvorcovia nezvládli úplne základné formálne zákonitosti. Napríklad z hrozného zvukového dizajnu či amatérskeho záberovania ťa rozbolí hlava. Akoby sme pozerali zvláštny televízny film, ktorý nielen točila, ale aj napísala partia diletantov.





Zdroj: Sony Pictures

Príšerná dramaturgia a otravné žánrové schémy

Najnovší film dvojice Beck a Woods sa zameral na príbeh pilota vesmírnej lode Millsa (Adam Driver), ktorý utrpí ťažkú haváriu na neznámej planéte a zisťuje, že z mnohopočetnej posádky neprežil nikto okrem malého dievčaťa menom Koa (Ariana Greenblatt).



Je plaché, vystrašené a nerozumie po anglicky, čo komunikáciu medzi dvoma preživšími výrazne komplikuje. Zúfalo hľadá svojich rodičov, pričom Mills vie, že sú mŕtvi, no nechce ho zraniť pravdou. Pilot čoskoro zistí, že miesto stroskotania vlastne nie je žiadna vzdialená cudzia planéta, ale práve Zem, avšak pred 65 miliónmi rokov.



Dvojica tak musí bojovať o prežitie s krvilačnými dinosaurami, aby sa dostala k druhej časti lode, v ktorej sa nachádza záchranná raketa, vďaka ktorej by mohli odletieť späť do vesmíru skôr, než na planétu dopadne ničivý asteroid a všetko spustoší. Ich jedinou záchranou sú neoblomnosť a moderné zbrane či výbušniny.



Príbeh mal obrovský potenciál, dramaturgia je však príšerná. Väčšinu času sa nič nedeje, a keď sa už deje, dopredu vieme, ako konkrétna scéna dopadne. Dej je predvídateľný a plný tých najotravnejších a najpoužívanejších žánrových schém, čím tvorcovia zabíjajú aj poslednú štipku originálnosti.





Zdroj: Sony Pictures

To najlepšie bolo už v traileri

I keď z filmu cítiť odkazy na kultové diela ako Alien (1979), Predator (1987), Jurassic Park (1993) či o niečo neskorší Interstellar (2014), zatiaľ čo spomenuté filmy priam sršia fantastickou atmosférou, ktorá pohlcuje už od prvých minút, 65 charakterizuje až prehnaná chladnosť a odťažitosť.



Nech sa divák akokoľvek snaží, vedľajší príbeh Millsa a jeho dcéry, na ktorú hlavný hrdina počas filmu pravidelne spomína, vôbec nevyvoláva želané emócie. Tvorcovia nejdú do hĺbky, ale skratkovito a príliš naivne vykresľujú vzťahy jednotlivých postáv. Najviac zlyhávajú pri budovaní toho najdôležitejšieho, vzťahu medzi Millsom a Koou.



Akčné scény sú buď nedôveryhodné, alebo málo efektné a málo úderné. Zložky, ktoré ich majú ozvláštniť, nefungujú ani spolovice. Napríklad využitie hudby pôsobí až smiešne, niektoré strihy vyvolávajú obrovský otáznik, a čo sa týka kamery, človek nedokáže uveriť, že rovnaký kameraman (Salvatore Totino) sa postaral aj o parádny vizuálny skvost Spider-Man: Homecoming (2017).



Talent Adama Drivera tu je absolútne nevyužitý a niekoľko vážnejších scén, kde len načrtne, čo v ňom drieme, zďaleka nestačí. Akčný sci-fi triler 65 priniesol veľké očakávania, no ide presne o typ filmu, ktorý ti to najlepšie a najdôležitejšie ukáže v traileri, no následne ťa sklame či nahnevá v kine.



Môžeme s čistým svedomím povedať, že ide o jeden z najslabších a najhorších sci-fi blockbusterov za posledné roky. Udeľujeme mu len štyri body z desiatich. Ak sa nechceš unudiť k smrti či zaspať v polovici filmu, vyber si radšej zo súčasnej kinoponuky niečo iné, napríklad siedmimi Oscarmi ovenčenú drámu Everything Everywhere All at Once či slovenské filmy Invalid a Kuciak: Vražda novinára.