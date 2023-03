O čom bude posledná časť The Last of Us? HBO zverejnilo napínavú ukážku

HBO vydalo krátku ukážku na posledný diel The Last of Us. Nájdu Joel a Ellie Fireflies?

HBO zverejnilo krátku ukážku na finálnu časť The Last of Us, v ktorej sa Ellie a Joel dostanú do Salt Lake City, kde má sídliť revolučná skupina Fireflies. Diváci na to od prvej časti možno aj zabudli, no Joel má dostať Ellie k nim, aby sa pokúsili spraviť vakcínu proti nákaze cordyceps, keďže je jediný známy imúnny človek.

Čo im bude stáť v ceste a ako sa na túto cestu pripravia psychicky? To sa dozvieš v krátkom videu nižšie. Posledná časť prvej série The Last of Us dorazí na HBO Max už v pondelok ráno.