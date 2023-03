FOTO: Herec Jeremy Renner sa prvýkrát od nehody ukázal na verejnosti. Fanúšikov nadchlo, ako momentálne vyzerá

Herec Jeremy Renner sa prvýkrát od vážnej nehody s pluhom ukázal na verejnosti. O záberoch z amerického mesta Los Angeles, na ktorých vidíme usmiateho herca v dobrej nálade, informoval Daily Mail.

Renner ešte len nedávno zverejnil na svojom Instagrame video, na ktorom si rozcvičuje nohy. Fanúšikov cez sociálne siete pravidelne informuje o tom, ako sa vyvíja jeho rehabilitácia. „Za akúkoľvek cenu. Vrátim sa silnejší než kedykoľvek predtým,“ napísal herec v jednom zo svojich posledných príspevkov.

Renner sa zotavuje z vážnej novoročnej nehody, pri ktorej po ňom prešiel ťažký pluh a zlámal mu viac ako 30 kostí. Herec nešťastne padol pod vozidlo v momente, keď chcel pred strojom s nezatiahnutou brzdou zachrániť svojho synovca. Po niekoľkých týždňoch v nemocnici sa ešte v priebehu januára presunul do domácej liečby.

