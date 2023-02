VIDEO: Muž sa prezliekol za herečku Jennifer Coolidge a sedel v prvom rade prehliadky značky Diesel. Oklamal celý svet.

OK

Milánsky fashion week odštartoval ešte len v utorok 21. februára a značke Diesel sa už niekoľkokrát podarilo zaplniť zahraničné titulky. Okrem toho, že na pódium priniesla 20 000 balení kondómov, ktoré poslúžili ako kulisa (a tiež povedomie o bezpečnom sexe), vášne sa rozprúdili aj v publiku.

Prítomným sa totiž zdalo, že na prehliadke sa nachádza hviezda White Lotus, Jennifer Coolidge, ktorá podľa magazínu Paper chodí na fashion weeky len zriedka. Prehliadku Diesel pre jeseň-zima 2023 si však neužívala herečka, ale make up artista Alexis Stone, ktorý si vytvoril dokonalú masku vďaka parochni, silikónovej protéze na tvár a outfitu.

View this post on Instagram A post shared by Alexis Stone (@thealexisstone)

„Všetci si mysleli, že je to ona: tlač, hostia, modelky v zákulisí," hovorí Stone. „Pre dvojmetrového muža existujú obmedzenia v tom, čo môžeme reálne urobiť s protetickými premenami, ale táto bola určite úspešná a je to pocta," dodáva.

Stone dokonca sedel vedľa herečky Haley Lu Richardson, ktorá si v seriáli zahrala asistentku Jennifer – Portiu. Ona sama vraj do posledného momentu nevedela, že nejde o Jennifer. To, že v skutočnosti sedí vedľa prezlečeného chlapa so silikónovou tvárou si uvedomila až na konci prehliadky. „Nechal som ju a jej mamu postláčať moju silikónovú tvár a gayom som daroval nezabudnuteľný moment,“ hovorí nadšený Stone.

View this post on Instagram A post shared by Alexis Stone (@thealexisstone)

Ako uvádza Paper, Stone, ktorý je vychýrený make-up artista aj drag queen (muž, ktorý sa prezlieka za ženu) sa rozhodol premeniť na Jennifer Coolidge z jedného jediného dôvodu: on aj ostatní gayovia ju milujú. „Je tam toľko materiálu, z ktorého je možné čerpať, ktorý je tak inšpirujúci,“ priznáva. Počas extravagantnej šou sa tak postaral o dokonalú „komediálnu vsuvku,“ o ktorej však dopredu vedel kreatívny riaditeľ Dieselu, Glenn Martens. Ten sa netají svojou láskou k experimentom a podľa všetkého mal Stonov nápad odklepnúť.

View this post on Instagram A post shared by Alexis Stone (@thealexisstone)

Pôvodne sa po boku Stona mala prehliadky zúčastniť aj samotná Jennifer, no plány jej skazilo natáčanie. Stone jej však bez pochýb zabezpečil skvelý marketing a svet toto originálne gesto miluje.

Skutočná Jennifer je na fotke vpravo. Na usmievavej foto je dokonalá premena Alexisa Stona. Zdroj: Youtube/LeHuffPost, Youtube/E! News

Alexis Stone sa už v minulosti na prehliadke Balenciaga prezliekol za Jocelyn Wilderstein aj Mrs. Doubtfire (z filmu Otec v sukni, pozn.red.). Na jeho Instagrame nájdeš detailnú premenu na Jennifer Coolidge, ale aj ďalšie kreácie, z ktorých skrátka nebudeš chápať.

