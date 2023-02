Dokument Kuciak: Vražda novinára je absolútne desivým obrazom doby s mrazivými scénami (Recenzia)

Je ťažké uveriť, že je to už päť rokov, odkedy Slovenskom otriasla ohavná vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Každý na túto tragédiu spomína po svojom, no faktom zostáva, že naša krajina sa vtedy ponorila do temných časov plných strachu, neistoty a hnevu.



Tieto časy preniesol na plátno v snímke Kuciak: Vražda novinára režisér Matt Sarnecki. Nakrúca pre medzinárodnú organizáciu investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Výsledok jeho práce bude divák sledovať a znášať v kine veľmi ťažko. Všetci by sme totiž boli najradšej, keby takýto film nikdy nemusel vzniknúť.



Nie je to však jediný dôvod. V aktuálnej spoločensko-politickej situácii sa nad Slovenskom stále vznáša akýsi tmavý mrak. Keď z neho zaprší, môže nás ľahko vrátiť do doby tvrdej korupcie a vlády oligarchov. A môžeme byť zrazu rýchlo tam, kde sme boli. O niekoľko krokov späť.





Kuciak: Vražda novinára. Zdroj: Final Cut for Real ApS

Uvidíš desivú rekonštrukciu vraždy

Dokument začína mrazivo výpoveďami rodičov Kuciaka. Vravia, že namiesto svadby, ktorú zavraždená dvojica plánovala v máji 2018, bol pohreb. Diváka zamrazí a bude ho mraziť ešte niekoľkokrát počas vyše 100 minút, pričom zimomriavky budú čoraz intenzívnejšie.





Bude to najmä tým, že diváci uvidia po prvý raz viaceré desivé, doteraz nezverejnené materiály zo spisu, ako napríklad rekonštrukciu vraždy. Vrah Miroslav Marček v nej detailne ukazuje vyšetrovateľom, ako Jána a Martinu zastrelil. Ďalej filmári odhalili zábery zavraždenej dvojice, ktoré natočili vykonávatelia vraždy pri ich sledovaní.

V momente, keď si človek uvedomí, že tieto scény uvidia aj rodičia Jána a Martiny, doľahne naňho obrovská ťažoba a žiaľ. Zle ti príde aj z komunikácie kontroverzného podnikateľa Mariana Kočnera s viacerými vplyvnými ľuďmi vrátane sudcov či z komunikácie jeho volavky Aleny Zsuzsovej, ktorá preňho mala chladnokrvnú vraždu objednať, so sprostredkovateľom Zoltánom Andruskóm vo vyšetrovacej miestnosti.





Kuciak: Vražda novinára. Zdroj: Final Cut for Real ApS

Prvotriedna filmárčina

Je fascinujúce, koľko materiálu tvorcovia ponúkajú divákovi, a zároveň, ako citlivo s nimi pracujú a ako zrozumiteľne ich do filmu zakomponovali. Okrem spomínaných výpovedí obvinených uvidíš viaceré rozhovory so slovenskými novinármi (napríklad s Monikou Tódovou, Pavlou Holcovou alebo Petrom Bárdym), sociológom Michalom Vašečkom, advokátmi rodičov zavraždenej dvojice, ale aj s Kočnerovým advokátom Marekom Parom.



Svedčí to tiež o tom, že tvorcovia sa divákovi snažili ponúknuť čo najkomplexnejší pohľad. Dokument skúma z rôznych uhlov nielen tragédiu ako takú, ale aj to, čo jej predchádzalo, a taktiež to, aké boli jej najväčšie dôsledky. Ako vražda krajinu zmenila. Vo filme sú prejavy vtedajších vládnych predstaviteľov Roberta Fica či Roberta Kaliňáka, no aj bolestivé skonštatovanie, ako ich vystriedali iní nekompetentní populisti.

Dokument Kuciak: Vražda novinára bravúrne zhŕňa do jedného celku kvantum informácií, citlivo, vecne a faktograficky všetko nezaujato predkladá divákovi, no tiež pútavo rozpráva celý príbeh. Ide o prvotriednu profesionálnu filmárčinu. Sarneckiho štýl je plný napätia aj silných emócii. Pomohol si napríklad znepokojivou asociatívnou montážou alebo funkčným využitím split screenu.





Kuciak: Vražda novinára. Zdroj: Final Cut for Real ApS

Z filmu cítiť obrovský kus človečiny a empatie

Snímka navyše neponúka len „nudné“ hovoriace hlavy, ale aj autentické zábery rodiny a ich spoločné konverzácie. Ukazuje bez servítky ich emócie, stavy a nálady. Aj vďaka tomu zo Sarneckiho filmu cítiť obrovský kus človečiny a empatie.



Kuciak: Vražda novinára je desivým obrazom doby a akýmsi výkričníkom či vztýčeným ukazovákom pre Slovákov. Nabáda k tomu, aby sme nezaspali a uvedomili si, aká zraniteľná je demokracia a ako ľahko o ňu môžeme prísť. Najmä preto by tento dokument ocenený na filmovom festivale v Zürichu malo vidieť čo najviac tunajších divákov, a to skôr, než bude neskoro.

Jediným, jemne rušivým prvkom vo filme je to, že ústrední slovenskí predstavitelia hovoria po anglicky, pričom ostatní respondenti hovoria po slovensky. Tvorcovia to mohli zjednotiť a skôr otitulkovať pre zahraničného diváka, keďže najpodstatnejšie debaty sú v slovenčine a film je najaktuálnejším a najdôležitejším práve na Slovensku. Nič to však nemení na kvalite, dôkladnom spracovaní a skvelej dramaturgii dokumentu. Aj preto mu udeľujeme silných deväť bodov z desiatich.

