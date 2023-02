6. časť The Last of Us odrezala akciu z hier a možno ukázala dôležitú postavu pre 2. sériu

Nižšie nájdeš spoilery k 6. časti The Last of Us.

Od úmrtí Sama a Henryho prešli tri mesiace, počas ktorých sa Joel a Ellie ešte viac zblížili. Joel si to v novej časti uvedomuje čím ďalej, tým viac, no stále nie je pripravený čeliť tomu, že Ellie ochraňuje ako svoju druhú dcéru, nie ako náklad. Tvorcovia seriálu to zobrazili skvelým spôsobom, keď ukázali, ako to Joela ovplyvňuje z fyzickej stránky, nielen z tej emočnej.

Joel trpí fyzicky aj duševne

Joel dostáva panické záchvaty, pretože si uvedomuje, že už nie je taký silný a schopný ochranca. Má strach z toho, že jeho zoslabnuté telo bude dôvodom, pre ktorý Ellie nakoniec zomrie. V hre nič také nebolo, rovnako ako dialóg medzi Tommym a Joelom, v ktorom sa Joel naplno otvorí a ukáže, ako veľmi trpí a na čo myslí.

Autori seriálu jeho strach zobrazili už na začiatku časti, keď sa Joel dostal do chatky dvoch starších ľudí, ktorí žijú odrezaní od civilizácie. Tí mu povedali, aby sa držal ďalej od miesta, kam chce ísť, pretože ich tam čaká smrť. Joel a Ellie neskôr narazili na skupinu ľudí, ktorí ich začali kontrolovať. Mali so sebou psa schopného vyňuchať infikovaných a báli sa, že objaví Ellie, keďže je infikovaná (aj keď imúnna).

Joel sa však nedokázal pohnúť ani povedať jediné slovo. Úplne zamrzol, čo je pre neho nový a veľmi nepríjemný pocit, pretože je muž činu. Uvedomil si, že existujú situácie, v ktorých Ellie nedokáže ochrániť, a keď sa dostali do mestečka Jackson, v ktorom žije jeho brat Tommy, požiadal ho, aby ho zastúpil. Je to logické, keďže Tommy pozná oblasť lepšie a je mladší, no Ellie o tom nechcela ani počuť. Bála sa, že Joel ju opúšťa, čo mu dala najavo v emotívnej scéne, v ktorej sa Ellie a Joel pohádali.

Joel si však na druhý deň uvedomil, že Ellie nedokáže opustiť, a tak sa spoločne vydali na univerzitu v Colorade, kde majú Fireflies podľa Tommyho informácií základňu. Tam sa však dozvedeli, že Fireflies sa presunuli do Salt Lake City. Namiesto Fireflies ich však „privítali“ lovci, ktorí zranili Joela a ten na konci epizódy padá z koňa s prepichnutým bruchom a Ellie nemá poňatia, čo má urobiť, ako ho ošetriť a nezomrieť pritom.

Táto epizóda zaryla do vzťahu medzi Ellie a Joelom hlbšie než ktorákoľvek predtým. Tvorcovia ukázali aj to, ako veľmi je Ellie ochotná obraňovať Joela a jeho činy, aj keď ide o vraždenie nevinných ľudí. Vidí v ňom otcovský vzor, ale aj vzor človeka, ktorý dokáže prežiť v tomto postapokalyptickom svete, takže si od neho berie aj nevhodné prejavy správania a charakterové črty.

Menštruácia v postapokalyptickom svete nie je žiadna sranda

Milým prekvapením je, že tvorcovia sa už druhýkrát v seriáli venovali menštruácii. Postapokalyptické filmy či seriály ignorujú bežné biologické potreby ľudí, ktorých riešenie je v postapokalyptickej spoločnosti značne náročnejšie.

Ellie dostane menštruačné pomôcky od Marie, tehotnej ženy Tommyho, ktorá je jednou z lídrov mestečka Jackson. Tvorcovia hier plánovali ukázať Jackson už v prvej hre, ale neostal im na to čas, a tak hráči videli Jackson až v pokračovaní.

Chýba viac akcie

Na druhej strane, v hre bolo viac akcie ako v tejto časti. Tvorcovia preskočili akčné sekvencie odohrávajúce sa na priehrade, ale aj útek Ellie z Jacksonu, akčné scény v lese a v dome a podstatne dlhšiu akčnú sekvenciu v univerzite skrátili na krátky súboj medzi Joelom a neznámym mužom.

Akcie v seriáli nemusí byť veľmi veľa, ale tvorcovia preskakujú väčšinu akčných sekvencií. Seriálu by sa hodilo viac akcie a napínavých, veľkolepých momentov. Táto časť bola však takmer výhradne o dialógoch a vzťahoch Ellie, Joela a Tommyho, ktoré boli potrebné pre posun v príbehu.

P. S.: Dievča, ktoré si obzeralo Ellie, keď jedli v stodole, je pravdepodobne Dina, dôležitá postava z druhej časti hry.

