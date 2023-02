Prečo je v seriáli The Last of Us menej akcie a násilia ako v hre? Je na to logické a jednoduché vysvetlenie

Viacerí diváci seriálu The Last of Us, ktorí zároveň hrali aj videohru, sa často na sociálnych sieťach pýtajú, prečo je v seriáli menej akcie, bitiek a prestreliek. Hra je totiž dosť akčná a takmer v každej sekcii sa hráč stretáva s nepriateľmi, či už sú to ľudia, alebo infikovaní.

Niektorí fanúšikovia teda čakali, že v každej časti seriálu bude Joel zabíjať nepriateľov. V doterajších štyroch častiach však bolo veľmi málo akcie. Má to však logické vysvetlenie, ktoré opisovali aj tvorcovia seriálu Neil Druckmann a Craig Mazin v podcastoch, ktoré vychádzajú po každej novej epizóde.

V seriáli je menej akcie, pretože ide o pasívne médium. Na rozdiel od hier tu Joela nikto neovláda. Diváci ho môžu len sledovať spoločne s Ellie a ďalšími postavami. V hre sa hráč viac vžije do jeho kože, keď bojuje proti jeho nepriateľom a pozerá sa na svet jeho očami. Fakt, že súboje a prestrelky prebiehali podobným spôsobom, tam až tak veľmi nevadil, lebo to vynahrádzal pocit ovládania postáv. Keby však v seriáli bola neustále akcia, divák by sa začal nudiť.

Zdroj: HBO

Akčných scén však v seriáli mohlo byť viac. Aj na to však majú tvorcovia vysvetlenie. Chcú, aby sa seriál držal pri zemi, a tak nechcú, aby bol Joel ako Rambo a likvidoval desiatky nepriateľov či infikovaných. Každá prestrelka a každý súboj sa v realite môže skončiť zranením. Ak by sa to Joelovi nestalo ani po piatich súbojoch, bolo by to zvláštne a divák by sa o osud postavy prestal báť, keďže by bola nezraniteľná.

„V hre si po prestrelke a bitkách Joel čupne a obviaže si zranenia, čím sa vylieči a je zase úplne zdravý. V seriáli by však nič také logicky fungovať nemohlo,“ vysvetľuje Craig Mazin.

„Násilie v seriáli musí mať väčší vplyv ako v hre,“ hovorí autor Neil Druckmann. Videli sme to aj v štvrtej epizóde, keď sa z náhodného lovca stal mladík Bryan, ktorý žije s matkou, bojí sa smrti a prosí o život, zatiaľ čo sa Joel chystá zabiť ho nožom.

Aj takto vyzerá akcia v hre

Násilie v hrách sa podľa Craiga Mazina po čase stáva akýmsi šumom v pozadí, ktorý treba prekonať. Je ho tam veľmi veľa a hráč ho časom prestane vnímať v jeho pravej podobe. Tvorcovia seriálu chceli, aby mali akcia a násilie seriózny vplyv na príbeh a postavy.

S každým nepriateľským stretom rastie šanca, že sa niektorá z postáv vážne zraní. V hre je možné dať reštart od checkpointu, v seriáli nič také neexistuje a každá chyba sa môže skončiť smrťou. Keby bolo v seriáli veľa akcie, v polovici série by Ellie musela Joela tlačiť na vozíku.

Nové epizódy majú premiéru na HBO Max každý pondelok. Piata časť vyjde v netradičnom čase, a to už túto sobotu 11. februára.

