Čo sa deje s tvojím telom, keď fajčíš marihuanu? Frekvencia srdca sa zvýši aj o 50 úderov za minútu, za pocit eufórie môže dopamín

Marihuana, najpoužívanejšia psychotropná droga, dokáže s človekom urobiť oveľa viac, ako len dostať ho do povestného stavu „high“. Táto – u nás stále nelegálna – ľahká droga sa už po prvom potiahnutí z jointu dostane takmer do každého orgánu tvojho tela a spustí kolotoč reakcií. Čo by podľa teba na marihuanu povedal tvoj mozog, imunita či pohybový aparát?

Prvé potiahnutie z jointu

To, ako marihuana ovplyvní tvoj organizmus, závisí aj od toho, ako ju prijmeš (či fajčením, alebo v jedle). Pri prvom potiahnutí jointu začne THC rýchlo prechádzať z pľúc do krvného obehu. Krv roznesie túto chemickú látku do mozgu a ďalších orgánov v celom tele. Prvé účinky nastúpia už v priebehu niekoľkých sekúnd až minút, informuje americký Národný inštitút drogovej závislosti (NIDA).

Účinky marihuany sa môžu prejaviť už do pár sekund. Zdroj: Getty Images/Antonio Masiello

Ak drogu prijmeš vo forme jedla, zlúčeniny musia najprv prejsť tráviacim systémom a pečeňou, až potom sa dostanú do krvného obehu. V tomto prípade sa účinky dostavia trochu neskôr, v priebehu niekoľkých minút až hodín.

V momente, ako THC „dorazí“ k špecifickým receptorom mozgových buniek, začne mozog vylučovať veľké množstva dopamínu – „látky odmeny“, ktorá sa vyplavuje napríklad po sexe či dobrom jedle. Tento chemický koktail prinesie typickú povznesenú náladu, príjemnú eufóriu a uvoľnenie.

