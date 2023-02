Nové diely You sľubujú kopec sexu a násilia. Vráti sa aj Victoria Pedretti ako Love Quinn.

Už 9. marca sa fanúšikovia romantického krimisériálu You dočkajú posledných piatich epizód štvrtej série. Prvých päť častí z desiatich vyšlo ešte 9. februára a tvorcovia si povedali, že nechajú divákov v napätí čakať mesiac.



Najnovšia séria obľúbeného seriálu rozpráva opäť príbeh tajomného zločinca Joea Goldberga (Penn Badgley), ktorý sa presunul do Londýna. Chce tam začať nový život a zahodiť temnú minulosť za hlavu, no jeho nové priateľstvo so sériovým vrahom Rhysom Montrosom (Ed Speleers) mu to príliš nedovoľuje.



Trailer na druhú časť sľubuje vnútorný psychologický boj hlavnej postavy a konflikt s Rhysom, no takisto viacero násilných aj sexuálnych scén. Čerešničkou na torte bude pre fanúšikov posledná scéna v upútavke. Vráti sa totiž herečka Victoria Pedretti (The Haunting, Once Upon a Time in Hollywood), ktorá stvárňuje postavu Love Quinn.



Ako píše Variety, Love Quinn v tejto scéne číta Rhysov román Dobrý muž v krutom svete, zatiaľ čo sedí v sklenenej klietke podobnej tej, v ktorej Joe zvykol držať obete ako rukojemníkov na začiatku sezóny. Či ide iba o víziu Joea alebo sa Love Quinn skutočne vráti a zamieša kartami, sa dozvieme čoskoro.





