Ktorí Slováci zarábajú na Tiktoku najviac? V počte spoluprác dominujú Matej Zrebný či Valden

Kto vládne slovenskému Tiktoku, ktorí tiktokeri zarábajú najviac, ktorí majú najviac reklamy alebo aký obsah v našich končinách dominuje najviac?

PR agentúra Neopublic, ktorá nedávno zverejnila analýzu reklamných postov slovenských influencerov na Instagrame, sa tentokrát zamerala na stále viac obľúbenú platformu Tiktok. Táto sociálna sieť totiž posledné roky zažíva popularitu najmä medzi mladšími miléniálmi a generáciou Z, a to aj na Slovensku.

Podľa dát agentúry má Tiktok každý štvrtý Slovák. Celkovo je na tejto sociálnej sieti (podľa dát zo začiatku roka 2023) viac ako 1,2 milióna ľudí zo Slovenska a tento počet stále rastie. „Tiktok vysokým tempom dobieha svojho konkurenta Instagram, ktorý má náskok už len o 100-tisíc používateľov,“ uvádza agentúra.

„Tiktok už dávno nie je len zábavnou platformou pre násťročných. Počet slovenských používateľov tejto aplikácie pravdepodobne tento rok predbehne Instagram. Influenceri na slovenskom Tiktoku síce majú až o tretinu menej platených spoluprác v porovnaní s Instagramom, ich dosahy však presahujú milióny,“ dodáva Neopublic.

Kto vládne slovenskému Tiktoku?

Najsledovanejší Slovák na Tiktoku je Patrik Valko vystupujúci pod prezývkou Valden. Hoci na Instagrame má „len“ 75-tisíc followerov, jeho zahraničný tiktokový profil @valden presiahol vyše 1,8 milióna a slovenský viac ako 350-tisíc. V priebehu roka 2023 by tak mohol na anglicky hovoriacom účte dosiahnuť 2 milióny, čím by sa stal prvým Slovákom, ktorý na tejto platforme prekročil dvojmiliónovú hranicu.

Valden sa so svojou partnerkou Sárou zameriava hlavne na vytváranie krátkych zábavných skečov. „Nemyslím si, že o také dva-tri roky to ešte budem robiť. Moja sláva na Tiktoku je niečo, čo rýchlo prišlo a rýchlo aj odíde,“ povedal nám Valden ešte v rozhovore v roku 2020. Dnes, o dva-tri roky nato, je z neho paradoxne najväčší slovenský tiktoker, ktorý to už neberie len ako koníček, ale plnohodnotné zamestnanie.

Najsledovanejší slovenský tiktoker Valden. Zdroj: Instagram (@patrik.valko)

Ďalšou „miliónovou“ slovenskou tiktokerkou, ktorá tvorí aj pre zahraničných divákov, je športovkyňa Silvia Solymosyová s 1,4 milióna followerov. Medailistka na európskych šampionátoch v synchronizovanom plávaní zožala veľký úspech za svoje tanečné scénky natáčané pod vodou v bazéne. Sisu na sociálnej sieti sledujú svetové celebrity ako herečka Catherine Zeta-Jones známa z filmov o Zorrovi, ktorá jedno z jej videí aj zdieľala.

Na Tiktoku žne posledné roky úspech aj známy youtuber Matej Zrebný (804-tisíc sledovateľov), ktorý od parodovania typov ľudí s Lukášom Frlajsom prešiel na interaktívnejšiu a rýchlejšiu formu videí. Jeho obsah sa v súčasnosti zameriava na vytváranie hudobných scénok s príbehom z rôznych segmentov ľudského života ako rodina či partnerské patálie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa MATT Zrebný (@matejzrebny)

Spolu so speváčkou Niou už vytvorili množstvo hudobných videí, ktoré presiahli milión pozretí. „Maťo Zrebný bol raz u nás v štúdiu a povedal mi, že by som sa mu hodila do projektu, ktorý ide robiť. Oživili sme to covermi pesničiek a prirodzene sme robili témy zo života ľudí. V poslednom čase sa sťažujú, že im dávame zlý príklad, no toto sú naozaj obyčajné situácie, ktoré sa stávajú každý deň. My si z toho len robíme srandu,“ povedala nám Nia v nedávnom rozhovore.

Na Slovensku dominujú zábavné skeče, ale aj beauty videá

Ako vyplýva z dát, ktoré vyskúmala PR agentúra Neopublic, podobne ako na Instagrame, aj na Tiktoku dominujú hlavne ženy, ktoré tvoria 55 % všetkých tvorcov. Zvyšok je rozdelený nasledovne: 43 % sú muži, 1 % sú párové účty a ďalšie 1 % sú animované videá s mužským alebo so ženským dabingom.

Čo sa týka typu obsahu, Tiktok je skutočne rôznorodý, no ak by sme jeho videá mali rozdeliť podľa kategórií, na Slovensku sú najpopulárnejšie zábavné skeče. Na tie sa zameriava až 40 % z top 100 najsledovanejších tiktokerov.

Druhý obsah, ktorým sa najviac preslávili tvorcovia na Slovensku, sú lifestyle a beauty videá. Cestovateľská a tech oblasť tvorí iba po 2 %. Posledné 3 % patria tvorcom videí motivačným alebo sexuálne založeným obsahom, ktorí si neberú servítku pred ústa.

„Počas sledovaného časového úseku mali najviac videní na videu @pepo.official (1,6 milióna), už spomínaný @matejzrebny (984-tisíc) a @lifebymatus (983-tisíc),“ dodáva Neopublic.

Najviac na Tiktoku zarábajú Valden, Zrebný a Štangelová

Agentúra vychádzala z rovnakej logiky ako pri analýze známych Slovákov na Instagrame, a to že najväčšie zárobky zo sociálnej siete majú s najväčšiu pravdepodobnosťou tiktokeri s najväčším množstvom spoluprác.

V top trojke tiktokerov s najviac spoluprácami sa nachádzajú Valden (Patrik Valko), jeho priateľka Sára Štangelová a Matej Zrebný. Valden nám pritom ešte v roku 2020 hovoril, že v tom čase na slovenskom Tiktoku nebolo možné plnohodnotne zarábať. „Závisí to len od tých platených spoluprác, ktoré môžu, ale nemusia byť. Neraz som aj ja mal mesiac, keď som so žiadnou firmou nespolupracoval. Tiktok ako aplikácia neplatí tvorcom ani euro,“ vysvetlil.

Čo sa však týka pomeru platených k neplateným príspevkom, najviac reklamy má profil známeho youtubera a influencera Exploiteda. Ten na svojom profile zverejnil počas skúmaného obdobia až 6 zo 7 videí, ktoré boli označené ako spolupráca. Väčšinu zverejnených videí tvorili platené spolupráce aj v prípade Šimona Snopeka, Adri Baluchovej, Ľubky Kovačik či Mišky Hriňovej.

Naopak, najmenej spoluprác a takisto výrazne menší počet zverejnených príspevkov za rovnaké obdobie zaznamenala agentúra u tiktokera, ktorý si hovorí Rawk1ng. Momentálne ho sleduje 463-tisíc profilov a jeho tvorba sa špecializuje hlavne na fitness videá a vtipné skeče z posilňovne.

„Výsledky tohto prieskumu ukázali, že počet platených spoluprác influencerov na Tiktoku je v porovnaní s instagramovým prieskumom menej než polovica. V roku 2022 mal v priemere každý influencer na Instagrame 43 % svojich príspevkov platených, kým na Tiktoku platené spolupráce nepresiahli ani 16 % z celkového množstva produkovaných videí. Z 1 728 príspevkov bolo 263 evidovaných ako spolupráca,“ skonštatovala agentúra.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.