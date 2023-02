Lamborghini sa lúči s motorom V12 exkluzívnymi modelmi Invencible a Auténtica

Automobilka Lamborghini už minulý rok informovala o tom, že vyrobila posledný superšport s atmosférickým motorom V12 bez akejkoľvek elektrifikácie. Narážala tým na ukončenie produkcie modelu Aventador a skutočnosť, že jeho nástupca síce nepríde o dvanásťvalec, no v novej generácii mu už bude dopomáhať hybridná technológia. Taliani sa očividne svojho ikonického motora v pôvodnej podobe nechcú vzdať, a teda predsa len prinášajú na scénu dve jednokusové špecialitky, ktoré uzatvárajú významnú éru motora V12 v jeho pôvodnej podobe.

Ide o kupé Invencible a roadster Auténtica. Ich spoločným znakom je platforma s konvenčným motorom V12, ktorý je však v tomto prípade zabalený do karbónovej karosérie navrhnutej na mieru. Vďaka tomu nepoznať, že ide o prekapotovaný Aventador. Svojím dizajnom pritom novinky odkazujú na slávne modely z minulosti, či už ide o Sesto Elemento, Reventón alebo Veneno, pridali však nové dizajnové riešenia, ktoré naznačujú, akým estetickým smerom sa bude uberať nástupca Aventadora.

Zdroj: Lamborghini

V kokpite zmizol z palubnej dosky stredový displej, do popredia sa dostali šesťuholníkové výduchy ventilácie. To, že novinky sú zamerané na šoférsky zážitok, umocňuje nielen absencia obrazovky, ale aj ovládacích prvkov na volante, či rýdzo športová grafika budíkov. Zatiaľ čo kupé je ladené vo výraznom červenom odtieni Rosso Efesto, roadster sa pýši špecifickým matným lakom Grigio Titans v kontraste so žltými elementmi Apogee Yellow.

Skôr ako Lamborghini prejde do hybridnej éry, Invencible aj Auténtica prichádzajú ako úplne posledné modely so 6,5-litrovým atmosférickým dvanásťvalcom bez elektromotora. Vzhľadom na to, že novinky disponujú výkonom 574 kW/780 koní a 720 Nm, je zrejmé, že vychádzajú z modelu Aventador LP780-4 Ultimae. Samozrejmosťou je pohon oboch náprav a 7-stupňová automatická prevodovka.

