Adam Driver uteká pred tyranosaurom v ďalšom traileri na sci-fi film 65. Čaká ťa napínavá jazda s množstvom akcie

Štúdio Sony Pictures zverejnilo ďalší trailer na akčný sci-fi triler 65 s Adamom Driverom. Vo filme stvárnil astronauta Millsa cestujúceho vesmírom, ktorý sa ocitá po zrážke s asteroidom znova na Zemi. Zisťuje, že sa vrátil v čase o 65 miliónov rokov.



Jeho nepriateľmi sú tak obrovské krvilačné dinosaury. Na krku však má ďalší problém: musí sa postarať o ďalšiu preživšiu, malé dievča menom Koa (Ariana Greenblatt). Na to, aby obaja prežili, musí hlavný hrdina využiť všetky špeciálne zbrane a výbušniny, ktoré si priniesol z budúcnosti.



Či v boji o život vyhrajú, sa dozvieš už 17. marca. Snímku nakrútili scenáristi úspešného sci-fi A Quiet Place, Scott Beck a Bryan Woods. Dvojica predtým nakrútila napríklad horory Nightlight (2015) či Haunt (2019) a podieľala sa tiež na seriáli 50 States of Fright. Medzi producentmi je aj legendárny režisér Sam Raimi (The Evil Dead, Army of Darkness, A Simple Plan, Spider-Man).

