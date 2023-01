Clickerov v The Last of Us vytvorili bez počítačových trikov s poctivými maskami a make-upom

Barrie Gower je make-up umelec zodpovedný za úžasné masky a make-up v James Bond: No Time to Die, House of the Dragon, Green Knight, Doctor Strange 2 či Zaklínač. Jeho prácu sme videli vo viacerých nezabudnuteľných scénach a na tvárach mnohých príšer.

HBO vedelo, že je správnym človekom na vytvorenie skutočných clickerov pre seriál The Last of Us, s Craigom Mazinom, ktorý vytvoril seriál spoločne s Neilom Druckmannom (tvorca videohier, podľa ktorých seriál urobili).

Zdroj: HBO

Navyše, Gower už robil na seriáli Chernobyl, ktorý Mazin vytvoril pre HBO. Okamžite sa zohrali, a tak pred Gowerom stála neľahká úloha. Vytvoriť make-up a masky pre clickerov tak, aby vyzerali hrôzostrašne, aby boli verní hernej predlohe a aby sa pritom herci v kostýmoch a make-upe vedeli hýbať.

Prechádzali viacerými možnými verziami, no stále sa vracali k originálnym návrhom umelcov zo štúdia Naughty Dog, ktorí podobizeň clickerov vytvorili. Tí boli nadšení, že sa maskéri v HBO pevne držali pôvodných náčrtov. Vo finále clickeri vyzerajú, hýbu sa a znejú presne ako tí z hry, takže ide o obrovský úspech. Otázne je, ako v tých maskách herci vôbec vidia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Barrie Gower (@barriegower)

Tvorca seriálu Craig Mazin v podcaste o druhej epizóde povedal, že od začiatku vedeli, že nesmú použiť žiadne CGI, a teda počítačové triky. Nepôsobilo by to podľa neho vôbec dobre, a tak hľadali hercov, ktorí by sa dokázali pohybovať a vydávať zvuky ako príšery v hre.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.