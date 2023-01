Samsung Galaxy Unpacked 2023 sa blíži. Čakajú nás nové telefóny Galaxy S23 a čo ešte?

1. februára nás čaká predstavenie nových vlajkových lodí Galaxy S23 aj vo verziách Plus a Ultra. Najvýraznejšia zmena má byť 200-megapixelový snímač (už oficiálne predstavený) vo fotoaparáte v najvyššom modeli a asi aj mierne zvýšenie cien oproti povodne očakávanej úrovni.

Vysokého rozlíšenia foťáku sa údajne netreba obávať, keďže výrobca ho zapracoval tak, aby sa s fotkami pracovalo šikovne a nie ako s obrovskými plagátmi v mobile. Nižšie varianty Plus a základná S23 majú mať 50 MP rozlíšenie fotoaparátov.

Ceny sa budú líšiť aj podľa kapacity RAM a úložiska. Podľa predbežných informácií by mal základný model Galaxy S23 stáť približne 800 dolárov, S23 Plus asi tisíc dolárov a 23 Plus okolo 1 250 dolárov. Ceny v eurách budú zrejme podobné a najnovšie informácie naznačujú, že zostanú kapacity úložísk na úrovni 128 GB. Minimum na úrovni 256 GB má mať iba variant Ultra.

•

8/128 799

8/256 849

+

8/128 999

8/256 1049

U

8/256 1249

12/512 1349

12/1024 1499



Beware, exclusive colours & 1tb delivery will be late for 2w - 6w max



18 days to go ~ — RGcloudS (@RGcloudS) January 14, 2023

Firma pravdepodobne predvedie s novou generáciou mobilov tiež softvérové zmeny v rozhraní One UI vo verzii 5.1. Nové rozhranie údajne práve testujú a je vysoko pravdepodobné, že sa ukáže v novej generácii vlajkovej lode Samsungu. Okrem opráv chýb a bezpečnostných záplat však zatiaľ nevieme, aké novinky od nového One UI očakávať.

Niektoré zdroje tvrdia, že Samsung tento rok opustí čipy Exynos a na všetkých trhoch budú Galaxy S23 poháňať výhradne čipy Snapdragon 8 Gen2 od Qualcommu. Dizajn telefónov sa nemá zásadne zmeniť, no nejaké úpravy zaznamenali selfie kamery a nie je vylúčené, že už táto generácia Galaxy bude mať možnosť satelitnej komunikácie. Na rozdiel od konkurenčných iPhonov 14 od Apple by malo byť možné odosielať správy nielen na núdzové účely.

Asi to nebude len o telefónoch

Smartfóny budú určite hlavným ťahákom, no ich prezentáciou by sa to nemalo končiť. Samsung sa totiž zvyčajne drží princípu, pri ktorom na Unpacked predstaví novú generáciu smartfónových vlajkových lodí a ešte čosi k nim pridá. Zvyčajne to býva ešte jeden ďalší produkt, no niekedy ich môže byť aj viac. Uvidíme, či sa firma bude držať tohto princípu aj v tomto roku. Zatiaľ to veľmi nevyzerá na viac ako jedno zariadenie okrem telefónov.

Spoločnosť by totiž mala pracovať na Galaxy Booku 3. Nový notebook by mohol debutovať práve na tejto udalosti a mal by byť výzvou pre konkurenčný MacBook Pro. Zákazníka by totiž mohol okrem iného osloviť hmotnosťou nižšou ako 1,8 kg. Spomínaný notebook od Apple sa podľa konfigurácie pohybuje medzi 1,4 a dvoma kilogramami.

Zdroj: gsmarena.com

Údajne by mal mať aj plnohodnotnú klávesnicu s numerickou časťou a procesory 13. generácie od Intelu. Samsung Galaxy Book 3 má mať ešte varianty Book 3 Pro, Ultra a Pro 360 s pántom displeja schopným otáčania o 360 stupňov. Sú to však iba neoficiálne údaje a viac zatiaľ nevieme.

Čo ostatné produkty?

Ďalším produktom by mohol byť nasledovník tabletu Galaxy Tab S8, ktorý prišiel na trh minulý rok s telefónmi generácie S22. Keď však vezmeme do úvahy, koľko trvalo uvedenie predošlých generácií tabletov, asi to nie je veľmi pravdepodobné.

Ešte menej pravdepodobné je uvedenie nových smart hodiniek, keďže Galaxy Watch 5, ktorých test sme ti priniesli v tomto článku, prišli na trh iba v auguste minulého roka. Možno teda očakávať, že prípadného príchodu Galaxy Watch 6 sa dočkáme najskôr na konci letných prázdnin 2023.

Čosi podobné možno povedať aj o telefónoch s ohybnými displejmi. Ak dostanú modelové rady Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip nových členov, malo by sa to stať až niekedy na jeseň.

Neočakávame ani príchod nových slúchadiel Galaxy Buds. Tie súčasné sú síce na trhu už dva roky, no medzi klebetami a uniknutými informáciami sa o nich nič nespomína.

