Vieme, ako bude vyzerať Samsung Galaxy S23. Batérie budú silnejšie a úložiská väčšie

O tom, čo nájdeš pod kapotou nového Samsungu Galaxy S23, sme ťa už informovali. Asi najvýznamnejšia zmena bude zvýšenie rozlíšenia fotoaparátu na 200 Mpx vo variante Ultra.

Ten sa podľa starších informácií nebude dizajnom prakticky vôbec líšiť od svojho predchodcu a nižšie varianty by mali mať iba miernu odlišnosť vo vonkajšej konštrukcii okolo objektívov.

Nové farby a väčšie úložiská

Najnovšie fotky, ktoré priniesol server 91Mobiles, ukazujú už aj farebné vyhotovenia rodiny Galaxy S23. Variant S23+ bude mať zrejme aj ružovofialové telo a S23 Ultra dostane unikátny zelený odtieň spolu so základným S23. Aktuálna generácia S22 má skôr svetloružovú a tmavozelenú farbu.

Zdroj: 91mobiles.com

Nové odtiene bude údajne Samsung najviac zvýrazňovať v propagačných a marketingových materiáloch.

O pohon telefónu sa bude starať špičkový Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu a sekundovať mu má 12 GB RAM. Je možné, že budú aj varianty s rôznymi kapacitami pamäte (pravdepodobne 8 GB) a úložiská by sa mali pohybovať od 256 GB do 1 TB. Čo je dobrá správa, keďže v súčasnosti je už 128 GB pre vlajkovú loď relatívne málo.

Viac šťavy

Na verejnosť sa už dostali aj detaily z oblasti parametrov ako svetelnosť SuperAMOLED displeja Galaxy S23 na úrovni 1 750 nitov. Dobrá správa je, že dôjde k zvýšeniu kapacity batérií, takže základný S23 bude mať 3 900 mAh oproti S22, ktorý má kapacitu 3 700 mAh. Nabíjanie má pritom zostať na úrovni 25 W pri základnom modeli a 45 W pri S23+ a S23 Ultra.

To trochu prekvapí, keď vezmeme do úvahy trend, na ktorý nastupuje konkurencia. Máme na mysli silné nabíjačky nad 100 W, ktoré dokážu do telefónu doručiť „šťavu“ aj za 20 minút.

Prostredný model Galaxy S23+ má dostať kapacitu batérie 4 700 mAh oproti S22+, ktorý má 4 500 mAh. Napokon najvyšší variant S23 Ultra má zostať na 5 000 mAh, rovnako ako jeho predchodca.

