Ben Affleck obsluhoval ľudí vo fastfoode. Nadšená fanúšička opísala, ako sa správal

Známy americký herec Ben Affleck prekvapil jednu zo svojich fanúšičiek menom Lisa Mackayová, ktorá navštívila v meste Medford v štáte Massachusetts okienkovú obsluhu vo fastfoodovom reťazci Dunkin' Donuts. Ten patrí, mimochodom, medzi hercove obľúbené. Na mieste ju kávou obslúžil samotný Affleck, ktorého si Mackayová odfotila a fotografiou sa pochválila na Instagrame.

Pre NBC 10 Boston prezradila, že jeho obsluha bola pohotová a Affleck pôsobil zábavne. Mackay musela podpísať formulár, v ktorom súhlasila s tým, že ju pri nákupe budú natáčať.

Podľa TMZ sa na mieste nachádzala aj hercova manželka Jennifer Lopez a povráva sa, že spoločne natáčali reklamu na tohtoročný Super Bowl. V nižšie priloženom videu sa Affleck a Lopez poďakovali pracovníkom miestneho fastfoodu za spoluprácu, za čo zožali potlesk.

Ben Affleck and Jennifer Lopez filmed a commercial for Dunkin' Donuts at their location in Boston. pic.twitter.com/mOri0gZQrr