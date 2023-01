Jennifer Coolidge predviedla neskutočnú ďakovnú reč na Zlatých glóbusoch: Nechcela som žiť dlhšie, no Mike White mi dal nádej

Popularita seriálu Biely lotos neustále rastie a jeho kvalitu potvrdili aj štyri nominácie na prestížne ocenenie Golden Globes. Herečka Jennifer Coolidge, ktorá stvárňuje úlohu Tanye McQuoid, si za svoj výkon v seriáli odniesla zlatú sošku a výhru v kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe. Jej veľkolepá ďakovná reč sa okamžite stala virálnou. Jennifer sa ňou podarilo rozosmiať publikum, ale aj rozplakať tvorcu Bieleho lotosu Mikea Whitea.

Biely lotos získal štyri nominácie na Golden Globes. Dve z toho premenil na zlaté sošky. Zdroj: White Lotus/HBO

„Ďakujem, Hollywood Foreign Press. Naozaj to veľa znamená,“ začala dojatá Coolidge a vzápätí sošku položila na zem s komentárom: „Môžem to dať dole, nie? Viete, necvičím, takže ju dlho neudržím,“ spustila vlnu smiechu.

Potom pokračovala o čosi vážnejšie a okamžite poďakovala tvorcom, ktorí jej počas kariéry poskytli herecké príležitosti. Na zozname nechýbali Ryan Murphy, Michael Patrick King a Reese Witherspoon.



Väčšinu času na pódiu však strávila slovami pre Mikea Whitea, ktorému venovala vášnivý, vtipný, miestami vulgárny a nekonečne dojímavý prejav. Režisér a tvorca Bieleho lotosu sa tak neubránil slzám.

Herečka začala tým, že ako mladšia mala kedysi veľké sny a očakávania, no nie všetky sa splnili. „Myslela som si, že budem kráľovnou Monaka, aj keď sa ňou stal niekto iný. A potom zostarneš a pomyslíš si: ‚Ach, čo sa, doprdele, teraz stane?‘ A, Mike White, dal si mi nádej. Dal si mi nový začiatok... Zmenil si môj život miliónmi rôznych spôsobov,“ povedala.

Publikum rozosmiala aj informáciou, že po jej úspechu v seriáli Biely lotos sa s ňou konečne rozprávajú jej susedia. „Nikdy som nebola pozvaná na žiadnu párty, a teraz? Všetci ma pozývajú!“ hovorila Coolidge.

„Ak Mikea Whitea nepoznáte, toto by ste mali vedieť. Bojí sa o svet, bojí sa o ľudí, bojí sa o svojich priateľov, ktorým sa nedarí. Bojí sa o zvieratá! Naozaj je jedným z najlepších ľudí,“ pokračovala Coolidge. „Vzbudzuješ v ľuďoch túžbu žiť dlhšie, a ja som nechcela! Mike, milujem ťa na smrť!“ dodala.

Herečka navyše dodala, že je úplne otvorená šiestemu aj siedmemu pokračovaniu legendárneho filmu Prci, prci prcičky, kde si zahrala všetkým známu Stifflerovu mamu.

Druhá séria Biely lotos od HBO bola obrovským hitom, pričom jej finále zarobilo 4,1 milióna amerických dolárov, čo je oproti predposlednej epizóde nárast o 46 percent. Postava Jennifer Coolidge Tanya však na konci finále zomiera potom, čo nešťastne spadne cez palubu jachty.

White sa k rozhodnutiu zabiť postavu Coolidge vyjadril. „Nie že by som chcel naozaj zabiť Tanyu, pretože ju milujem ako postavu a očividne milujem Jennifer, ale jednoducho som mal pocit, že ideme do Talianska, je to skrátka taká diva, ženský archetyp väčší než život, a zdalo sa mi, že by sme mohli vymyslieť náš vlastný ‚operný‘ rozmer Tanyinho života,“ povedal.

Jennifer Coolidge vyhrala Zlatý glóbus v kategórii. najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe. Zdroj: White Lotus/HBO

„Len ma rozosmialo, keď som si pomyslel, že by Tanya chcela zlikvidovať túto bandu vrahov, a keď to úspešne urobí, jednoducho zomrie takouto smrťou, mal som pocit, že toto je skrátka Tanya,“ dodáva. Napriek jej koncu vo finále druhej série bola Tanya jedinou ústrednou postavou, ktorá sa do seriálu vrátila z prvej série. Ako ukázali včerajšie Golden Globes, toto rozhodnutie zo strany tvorcov bolo správne.

Coolidge v kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe porazila spolunominovanú Claire Danes (Fleishman Is in Trouble), Daisy Edgar-Jones (Pod zástavou neba), Niecy Nash-Betts (Monster: The Jeffrey Dahmer Story) a svoju kolegyňu z Bieleho lotosu Aubrey Plaza. Seriál Biely lotos tiež vyhral v kategórii najlepšia limitovaná séria.

