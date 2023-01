Najlepšie outfity zo Zlatých glóbusov 2023: Odhalená Jenna Ortega, Margot Robbie ako barbie a muži v šatách a hodvábe

Osemdesiaty ročník druhého najprestížnejšieho filmového a seriálového ocenenia je po ročnej prestávke späť. Potom ako bola Asociácia zahraničných novinárov v Hollywoode obvinená z etických aj finančných prešľapov, visel nad ročníkom 2023 otáznik. Včera večer sa však v Beverely Hills konalo udeľovanie cien Golden Globes, ktorého súčasťou bola väčšina hollywoodskej smotánky a všetko prebehlo podľa predstáv.

Ako to už väčšinou býva pri filmových, ale aj iných umeleckých oceneniach, ešte viac ako na oznámenie víťazov sa vždy tešíme na outfity z červeného koberca. My ti prinášame 15 najlepších, v ktorých sa ukázali hviezdy Wednesday či Čierneho Pantera, a rozhodne musíme priznať, že zahanbiť sa nedali ani muži. V Hollywoode nesmieš nič nechať na náhodu!

1. Jenna Ortega

Hviezda seriálu Wednesday Jenna Ortega prekvapila na červenom koberci Golden Globes výberom farby pre svoju róbu. Gotickému looku a čiernej dala zbohom a ako bohyňa vyzerala v pieskových šatách so zavinutým živôtikom, s priesvitnými plisovanými rukávmi až po zem a výstrihmi na bruchu, ktoré zväzovali strieborné obrúčky. O tento skvost sa postaral módny dom Gucci.





Jenna Ortega dala na červenom koberci Golden Globes zbohom čiernej a ako bohyňa sa predviedla v pieskovej róbe od značky Gucci. Zdroj: Getty Images/Frazer Harrison/WireImage



Jenna zavŕšila svoj look striebornými metalickými podpätkami na platforme a vrstvou diamantových náhrdelníkov.

2. Ana de Armas

Ana de Armas, ktorá vo filme Blonde stvárnila Marilyn Monroe a podala tak svoj (zatiaľ) životný herecký výkon, zažiarila v čiernej róbe od Louisa Vuittona s trblietavým pretkávaným patentom a výrazným vzorom. Zaujímavým detailom šiat bol štvorcový dekolt.

Božská Ana de Armas zažiarila v čiernej róbe s pretkávaným patentom. O veľkolepý look sa postarala značka Louis Vuitton. Zdroj: Youtube/Access Hollywood



Pozitívny bod dávame herečke za to, že vynechala náušnice aj náhrdelník, ktoré by v kombinácii s prepracovaným modelom uškodili. Jej účes aj mejkap boli takisto jemné a celý priestor prenechali róbe. Takýto outfit by sa určite páčil aj Marilyn.

3. Percy Hynes White

Seriálový Xavier z hitu Wednesday sa popri herečke Jenne Ortege a ostatných hollywoodskych kolegoch nedal zahanbiť. Na červený koberec prišiel v čiernom outfite Saint Laurent, ktorý stajloval Anthony Vaccarello. Zaujímavým detailom outfitu bol predĺžený blejzer s výrazným golierom, ktorý pôsobil dramaticky. Jemným oživením outfitu bol kožený opasok so zlatou prackou a zvonové nohavice.

Seriálový Xavier z Wednesday sa na červenom koberci nedal popri Jenne Ortege zahanbiť. Zdroj: Getty Images/on Kopaloff

4. Jessica Chastian

Oscarová herečka Jessica Chastian, ktorú môžeš poznať najmä z filmov Interstellar či The Good Nurse, zahviezdila na červenom koberci 80. ročníka Zlatých glóbusov v róbe s krištáľmi značky Oscar de la Renta.



Šaty, ktoré pre ňu navrhli Laura Kim, Elizabeth Stewart a Fernando Garcia, sa vyznačovali bledou priehľadnou tylovou konštrukciou so zakriveným živôtikom bez ramienok. Model bol zdobený rozsiahlou výšivkou zo strieborných krištáľov.

Jessica Chastian sa predviedla v róbe s krištáľmi od Oscara de la Rentu. Na jej modeli pracovali traja návrhári. Zdroj: Getty Images/Jon Kopaloff

5. Lily James

Jeden z najvýraznejších modelov predviedla herečka Lily James, ktorá stavila na červenú a štýl starého Hollywoodu. Hviezda filmu Rebecca, Cinderella či Mamma Mia 2 sa obliekla do šiat od Versaceho, ktoré mali volánovú vrstvenú sukňu s dlhou vlečkou a výrazným sexi výstrihom v oblasti pása, ktorý bol vpredu doplnený dvoma prekríženými ramienkami.

Herečka Lily James stavila na červenú a štýl klasického Hollywoodu. Na Golden Globes predviedla jeden z najvýraznejších outfitov. Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur



Podobne ako v prípade glamu Any de Armas, aj Lily James zvolila k veľkolepému outfitu jednoduchý ružovkastý mejkap a matné gaštanové pery. Čo sa týka účesu, elegantný „lob“ dopĺňalo mierne zatočenie končekov.

6. Selena Gomez

Na náhodu nič nenechala ani Selena Gomez. Na tohtoročnom červenom koberci Golden Globes sa predviedla v úchvatnej zamatovej čierno-bordovej róbe od Valentina. Okrem rafinovaného výstrihu, upútala najmä výraznými volánovými rukávmi s dlhou vlečkou až po zem.

O outfit Seleny Gomez sa postarala značka Valentino. Sel žiarila v extravagantnej čiernej róbe s bordovými volánovými rukávmi, pričom zvolila jednoduchý mejkap, ktorý inšpirovali 90. roky. Zdroj: Youtube/news.com.au

Speváčka, herečka a zakladateľka Rare Beauty zvolila mejkap inšpirovaný 90. rokmi, jednoduchý vysoký cop a diamanty De Beers. Look doplnili vysoké platformy Santoni.

7. Anya Taylor-Joy

Dvadsaťšesťročná hviezda Queen’s Gambit vyzerala na červenom koberci ako slnko. K svojim vyžehleným blond vlasom priam dokonale zladila žltý dvojdielny outfit od Diora, ktorý tvorila maxi sukňa a odvážny bondeau top so zaväzovaním s visiacou stuhou.

Hviezda Queen's Gambit pôsobila na červenom koberci Golden Globes ako slnko. Dvojdielny elegantný outfit pre ňu pripravil módny dom Dior. Zdroj: Getty Images/Jon Kopaloff

Anya stavila aj na výrazné doplnky, ktoré sa niesli v znamení zlatého mohutného náhrdelníka s diamantmi a diamantové kvetinové náušnice. V podobnom štýle sa niesol aj náramok. Herečka nenechala nič na náhodu a k outfitu zvolila metalickú manikúru. Odvážne, svieže, elegantné!

8. Margot Robbie

Trikrát nominovaná Margot Robbie, hviezda filmu Babylon, sa pri výbere outfitu na Zlaté glóbusy 2023 opäť spojila s módnym domom Chanel. Róbu, ktorá pochádzala z haute couture kolekcie jeseň-zima 2022, tvorila chantilly čipka, hodvábny tyl a živôtik v tvare V. Skvelým detailom bola aj strieborná brošňa umiestnená v oblasti výstrihu šiat. Tento romantický look obsahoval aj prvky vrátane flitrov, guľôčok či pierok a zabral až 750 hodín ručnej práce.

Trojnásobne nominovaná Margot Robbie sa na červenom koberci Golden Globes ukázala v ružovej róbe od značky Chanel. Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur/

9. Michelle Williams

Michelle Williams, ktorú si pamätáš napríklad z marvelovky Venom, vyzerala v róbe od Gucciho nádherne a nesmierne elegantne. Predviedla sa v šatách na jedno rameno, ktoré mali po celej dĺžke volány so strieborným lemom. Model sa nápadito spínal v páse a zaujímavým detailom bol aj vysoký rozparok na jednej strane šiat.

Zdá sa, že herečka z Venoma prišla na Golden Globes poprieť zákony fyziky. Zdroj: Youtube/Us Weekly

10. Eddie Redmayne

Oscarový herec Eddie Redmayne, hviezda Dánskeho dievčaťa či Fantastických zverí, predviedol na Golden Globes jeden z najoriginálnejších pánskych outfitov. Na červenom koberci predviedol čokoládovohnedý oblek Valentino. Nečakaným a veľmi vydareným detailom outfitu bola saténová ruža, pripnutá na rovnako saténový golier blejzra. Skvelá voľba, akou možno nahradiť kravatu či motýlika.

Eddie Redmayne predviedol na Golden Globes originálny outfit. Jeho blejzer krášlila saténová ruža, ktorá je skvelým ekvivalentom motýlika či kravaty. Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur/Contributor

11. Michelle Yeoh

Michelle Yeoh dorazila na 80. ročník prestížneho ocenenia v Beverly Hills v róbe od Armani Privé, v ktorej bolo nepochybne cítiť štýl módneho domu. Polnočná modrá a dekolt bez ramienok boli zdobené krištáľmi a nespočetným množstvom flitrov, vďaka čomu vyzerala herečka, akoby splynula s hviezdnou oblohou.

Šaty Michelle Yeoh od Armani Privée vyzerali ako hviezdna obloha. Zdroj: Getty Image/Jon Kopaloff/Stringer

12. Sheryl Lee Ralph

Zahanbiť sa nenechala ani americká herečka Sheryl Lee Ralph, ktorú môžeš poznať zo Sestry v akcii 2. Na veľký večer si obliekla fialové šaty na mieru Aliétte, ktorú zhotovil stylista Jason Rembert.



Ako uvádza magazín People, celá výroba šiat bola ručná a trvala 960 hodín. Herečka je často na zozname najlepšie oblečených celebrít, za čo vraj ďakuje aj dcére Ivy Maurice. Práve tá jej pomáhala so stylingom aj na Zlaté glóbusy a dopadlo to naozaj na jednotku.

Herečke zo Sestry v akcii pomáhala pri looku na Golden Globes aj dcéra. Zdroj: Youtube/news.com.au

13. Billy Porter

Americký herec Billy Porter zo seriálu Pose je známy láskou k extravagancii. Na červenom koberci neurobil výnimku. Kvôli outfitu na Golden Globes oslovil jeho kamaráta a dizajnéra Christiana Siriana, ktorý mu vytvoril zamatové smokingové šaty v žiarivej fuksiovej farbe. Tento look pripomínal Porterove zamatové čierne šaty, ktoré si obliekol na červený koberec Oscarov v roku 2019.





Nie je to prvýkrát, čo Billy Porter na červenom koberci predviedol šaty. Podobný outfit mal aj na Oscaroch 2019. Zdroj: Getty Images/Matt Winkelmeyer/Staff



Celkom zaujímavé prevedenie trendu mužov a sukní, ktorý minulý rok prevetral Jared Leto aj Brad Pitt. Na našej domácej scéne si na takéto opulentné mužské outfity ešte budeme musieť počkať (asi niekoľko rokov), na tej hollywoodskej už patria k dekóru. Pôsobil noblesne.

14. Donald Glover

Na nesmrteľnú kombináciu bielej a čiernej farby stavil v minimalistickom outfite Donald Glover, hviezda The Lazarus Effect či Marťana. Značka Saint Laurent pre herca pripravila biely hodvábny outfit s oversized nohavicami a dlhšou košeľou. Čierne sako s golierom a so špicatými rukávmi, ako aj strieborná retiazka v odhalenom dekolte dodali looku dávku dramatickosti.

Donald Glover stavil na minimalizmus a módny dom Saint Laurent. Zdroj: Getty Images/Daniele Venturelli/Contributor

15. Letitia Wright

Hviezda filmu Black Panther 2 Letitia Wright predviedla jeden z najlepších lookov Zlatých glóbusov. Na červenom koberci sa ukázala v šatách Prada. Jednoduchý strih s rozparkom ozvláštnilo ombré sfarbenie oranžovej.

Letitia Wright predviedla podľa zahraničných médií jeden z najlepších outfitov na Golden Globes. Zdroj: Getty Images/Jon Kopaloff/Stringer

