Tajomný zabijak boháčov nemá zľutovanie. V traileri na 4. sériu You pátrame po jeho identite

Joe Goldberg (Penn Badgley) si v Londýne užíva spoločnosť tamojšej smotánky a minulosť necháva bokom. Teda aspoň sa o to snaží. Jeho nový život onedlho naruší vrah, ktorý sa začne zameriavať na tamojšiu elitu.

V upútavke na 4. sériu You sa tak hlavný hrdina púšťa do pátrania po jeho identite a zvažuje, aká môže byť vrahova motivácia. Medzičasom sa sám Joe stáva cieľom záhadného vraha, ktorý mu pravidelne vypisuje správy. Môže to byť niekto z jeho minulosti?

Seriál vychádza z knižnej predlohy Caroline Kepnes a začal sa vysielať v roku 2017 na Lifetime. O rok neskôr ho odkúpil streamovací gigant Netflix, kde sa You aktuálne nachádza.

V 4. sérii si zahrali Tati Gabrielle (Marienne z 3. série), Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Ed Speleers, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman a ďalší. Nových častí sa na Netflixe dočkáme 9. februára 2023.

