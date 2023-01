Richard Müller a Emma Drobná pochovávajú lásku v melancholickom videoklipe. Počúvaj ich emotívny duet

„Na pohrebe lásky sme iba my dvaja. Žiadne ‚V mene Božom‘, žiadne requiem. Na pohrebe lásky ticho sa dá krájať ľahostajným nožom, čo nás zabije,“ spievajú v duete Richard Müller a Emma Drobná.



Ku skladbe Na pohrebe lásky, ktorá je z Müllerovho najnovšieho albumu Čierna Labuť Biela Vrana, populárny spevák vydal aj melancholický a emotívny videoklip odzrkadľujúci náladu smutnej piesne.



Okrem Müllera a víťazky štvrtej série speváckej súťaže Česko Slovenská SuperStar vo videoklipe účinkoval český herec a skladateľ Ondřej Brzobohatý. Práve on zložil hudbu ku všetkým skladbám na Müllerovej najnovšej nahrávke. Texty napísal Peter Uličný.





Réžie sa zhostil Jan P. Muchow a o kameru sa postaral Alexander Šurkala. „Bola to pocta, že so mnou Richard chcel spolupracovať. Človek sa z toho nesmie rozklepať a myslieť na to, aká legenda to je a aké skladby má,“ povedal Muchow.





Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.