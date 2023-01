3. časť The Last of Us sa drasticky odkloní od herného príbehu. Príbeh Billa a Franka bude devastujúci

HBO vydalo trailer na 3. časť The Last of Us, v ktorej tvorcovia predstavia Billa a Franka. Tieto postavy boli už v originálnej hre, aj keď v skrátenej a obmedzenej forme. Ich vzťah navyše autori hry vyrozprávali len formou obyčajného listu.

Seriál však má viac priestoru ukázať ich boj o život a presne o tom bude tretia časť, ktorá sa výrazne odkloní od herného príbehu. Už zo záberov nižšie je jasné, že ho nielen rozšíria, ale aj upravia.

In case you thought that the wins were done, Episode 3 of THE LAST OF US is probably the best one of the whole season. Beautiful storytelling awaits y'all next week. #TheLastOfUs pic.twitter.com/2veKnjCGbP