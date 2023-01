Giuliana z Farmy: Bulvárne titulky o mojich prsiach mi neprekážajú, som na to zvyknutá aj v reálnom živote (Rozhovor)

„Farma je super v tom, že človek sa na seba môže pozrieť z inej perspektívy a následne na sebe upraviť nejaké veci, ktoré si doteraz neuvedomoval. Tento pohľad z tretej osoby je veľmi nápomocný a mnohým ľuďom by prospel,“ prezrádza v rozhovore Giuliana.



Giuliana Santi je 19-ročná študentka dizajnu s talianskymi koreňmi, ktorá sa však do širšieho povedomia dostala ako jedna z najvýraznejších tvárí 14. série reality šou Farma. Je tiež jedna z najúspešnejších farmárov – vypadla len tesne pred finále a svojou prostorekosťou si získala aj veľkú divácku podporu. Aktuálne má na Instagrame už vyše 90-tisíc sledovateľov.

S Giulou sme sa v rozhovore rozprávali aj o tom, ako sa pozerá na titulky v bulvári, ktoré ju stavajú do pozície sexuálneho objektu, čo si myslí o nenávistných komentároch o jej váhe a vzhľade, ako jej účasť vo Farme pomohla v osobnostnom raste, či jej nevadilo, že jej matka mala počas Farmy prístup na jej Instagram, ale aj o tom, čo plánuje v budúcnosti.

Zdroj: Giuliana Santi archív

Každý prichádza na Farmu s vlastným zámerom, či už peniaze, únik z každodennej reality, vyskúšanie si farmárskeho života, či popularita na sociálnych sieťach. Tvoj zámer bol asi jasný, a to followeri, alebo sa mýlim?

To pôsobím až tak plytko? (smiech) Akože jasné, že som nad tým rozmýšľala, ale prihlásila som sa proste z nudy. Chcela som nejaký zážitok. Som veľmi spontánna a pripadalo mi to ako skvelé dobrodružstvo.

Vyhral síce tvoj kamarát a spolufarmár Fifqo, ktorého si počas finále podporovala z celého srdca a hlavne z celého hrdla, ale ak by si náhodou vyhrala ty, čo by si urobila s výhrou?

Určite by som dala 10 000 eur mame a možno by som išla na vysokú školu do USA alebo by som to nejako investovala. Ale musím si kúpiť veľa oblečenia, takže aj do toho by išla istá investícia.

Po Fifqovej výhre sa dosť riešilo to, koľko ti z nej „ukrojí“. Nakoniec to bolo tých 500 eur?

Áno, my sme sa na tom s Filipom totiž dohodli ešte na začiatku farmy. On mi dokonca chcel dať najprv tisícku, lenže ja som si myslela, že ak z nás dvoch debilov má niekto šancu vyhrať, tak som to skôr ja. Tak som to radšej znížila na polovicu. A nakoniec sa mi to vypomstilo. (smiech)

Zdroj: TV Markíza

Ako hodnotíš svoju účasť v šou s odstupom času, keď si sa videla aj v telke?

Tie prvé epizódy pre mňa bolo veľmi ťažké pozerať. Určite som sa v tom čase na farme cítila, že som viac cool, než to vyzerá v telke, ale tiež som sa niekedy nasmiala a bola som občas aj celkom zlatá. Som rada, že som sa už neskôr viac upokojila a utlmila, aj keď som si občas vyčítala, že som teraz určite nudná a už nebudem nikoho baviť a že musím zas urobiť nejaký škandál. Našťastie však už k tomu nedošlo, možno len mierne, ale čo už so mnou.



Urobila by si všetko rovnako, alebo by si niečo na svojom účinkovaní zmenila?

Zmenila by som hlavne svoj štýl rozprávania v tých rozhovoroch, ktoré sa nahrávali pomedzi klasický farmársky deň. Ja som si totiž myslela, že to je taký môj autenticky štýl a že to bude aspoň vtipné. Mali sme tam chalana, ktorý s nami robil tie rozhovory a vždy ma upozorňoval, aby som hovorila normálne. Myslela som si, že sa ma snaží utlmovať a že potom to nebude autentické, keď ho budem počúvať. Čiže škoda, že som ho viac nepočúvala, lebo keď sa na to teraz pozerám, tak je to hrôza. Preto sa teraz snažím rozprávať lepšie a k veci.

Takže ti šou pomohla aj v osobnostnom raste?

Áno, Farma je super v tom, že človek sa na seba môže pozrieť z inej perspektívy a následne na sebe upraviť nejaké veci, ktoré si doteraz neuvedomoval. Tento pohľad z tretej osoby je veľmi nápomocný a mnohým ľuďom by prospel.

Zdroj: Giuliana Santi archív

Posledný ročník Farmy bol jedinečný v mnohých ohľadoch. Jeden z tých kurióznejších rekordov je, že ide o ročník, v ktorom sa najviac ľudí pomočilo. To bol aj dôvod, prečo si na Farme prvýkrát plakala. Ako sa na to pozeráš po niekoľkých mesiacoch?

