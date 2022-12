Riaditeľ Fight Night Challenge Attila Végh: Všetkým, ktorým nešiel stream cez našu stránku FNC, budú vrátené peniaze.

Attila Végh, MMA zápasník a riaditeľ organizácie Fight Night Challenge (FNC), na tlačovej konferencii po turnaji FNC 3 v Brne objasnil problémy s live prenosom a jasne uviedol, že všetkým, ktorí si zakúpili per pay view (PPV) v hodnote 10 eur za stream, ktorý nešiel, budú vrátené peniaze.



Stream mal na stránke fightnightchallenge.eu fungovať od 18.00 h, nestalo sa tak a začiatok sa posunul o vyše hodinu. Rozhorčení diváci hromadne písali v chate počas free prelims na youtubeovom kanáli organizácie, že chcú vrátiť peniaze, prípadne výhražné správy, kde skloňovali aj trestné oznámenie.



Keďže problémy s prenosom pretrvávali, Végh na sociálnej sieti upozornil fanúšikov, že turnaj pobeží na inej stránke Oktagon.tv, čo je stránka MMA organizácie Oktagon MMA. Podľa viacerých divákov však prenos sekal a nemohli si tak plnohodnotne pozrieť všetky zápasy na karte.



Végh na tlačovke uviedol, že síce sa peniaze vrátia všetkým, čo si zakúpili PPV na ich stránke, za zakúpené PPV na stránke Oktagon.tv sa vracať peniaze nebudú, keďže stream šiel. Sekanie a výpadky však vraj už nemali organizátori ako ovplyvniť.





Zdroj: Fight Night Challenge/Peter Šulič



„Počuli sme, že to niekomu sekalo, niekomu nesekalo, niekto mal doma Commodore, niekto T10, takže to bolo veľmi ťažké takto odhadnúť, kto mal čo doma. Niekomu to naozaj išlo dobre a niekomu sekalo. Jasné, že tí ľudia na to zase pozerajú negatívne, ale sme trošku radi za to, že to aspoň vedeli pozerať,“ vyjadril sa Végh k prenosu cez Oktagon.tv.



„Teraz na mňa strašne veľa ľudí nadáva, čo ja znesiem, lebo som to vedel zniesť celý život, takže to je v poriadku. Len problém je v tom, že mali sme najatých naozaj brutálnych IT-čkárov, ktorí riešili túto stránku. A tým, že ja do toho nevidím, tak k tomu neviem veľmi veľa dodať,“ povedal tiež známy MMA zápasník, ktorý dokázal knokautovať v roku 2019 Karlosa Vémolu.



„Som však riaditeľ tejto organizácie, tak sa k tomu musím nejako vyjadriť a beriem za to zodpovednosť. Tí ľudia, ktorí boli poškodení, tak budú odškodnení. Takže nemusia nadávať, dostanú tie peniaze naspäť,“ pokračoval Végh. „Stále sa vlastne učíme, stále chceme byť lepší a dúfam, že do budúcna sa už nič takéto nestane,“ dodal na záver. Report z celého turnaja FNC 3 nájdeš na tomto odkaze.





